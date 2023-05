“Tu butti fango, noi lavoriamo per la città”. Luigi Mennella pubblica su Facebook un video in cui si rivolge direttamente a Ciro Borriello, alzando ulteriormente l’asticella dello scontro politico in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio 2023 a Torre del Greco.

Il confronto tra Mennella e Borriello è uno scambio di accuse sui social

La campagna elettorale per le Elezioni Comunali è stata piuttosto sui generis, a tratti piatta, ma senza esclusione di colpi di scena. Quello principale riguarda sicuramente il confronto tra i 5 candidati sindaco organizzato dal Forum dei Giovani, dove Ciro Borriello ha negato la propria partecipazione, mancando di presentarsi. Dopo i risultati del primo turno, tuttavia, il chirurgo si è trovato nella situazione di dover recuperare qualche centinaio di voti al suo avversario, cambiando dunque idea su un confronto. Uno dei primi atti è stato quello di invitare Mennella ad una sfida davanti alla cittadinanza, ma l’avvocato si è tirato indietro con un comunicato in cui afferma che non è disposto a confrontarsi con chi non abbia la fedina penale pulita e nessun carico pendente.

Il catenaccio di Luigi Mennella

Una soluzione molto particolare, se non incomprensibile. Non solo Luigi Mennella aveva accettato il precedente confronto, ma non tiene in debito conto la circostanza che se la legge consente a Ciro Borriello di candidarsi, allora è giusto affrontarlo. Le regole della democrazia sono queste e, anche se in disaccordo, bisogna rispettarle, specialmente se ci si candida a guidare la quarta città della Campania.

I più maliziosi potrebbero pensare che Luigi Mennella fugge da un confronto con Ciro Borriello per non rischiare una sconfitta dialettica. Una sorta di catenaccio all’italiana che, per restare in ambito delle metafore calcistiche, mal si concilia con lo scudetto del Napoli citato proprio da Mennella nel commentare i risultati del primo turno. I più maliziosi, sempre costoro, potrebbero trovare una conferma della propria convinzione nel leggere e guardare i post pubblicati dall’avvocato, il quale sembra preferire lo strumento della frecciatina.

Ciro Borriello all’attacco

Se questo è il bilancio da parte di Mennella, non è che nel caso di Borriello sia possibile assistere a elevati livelli di eleganza di comunicazione politica. Sulla pagina Facebook di quest’ultimo si possono notare infatti numerosi interventi allusivi alle precedenti esperienze politiche dell’avversario, così come gli attacchi all’azienda nella quale Mennella ricopre un ruolo da dirigente. Il livello di questa campagna elettorale per il ballottaggio rasenta perciò il suolo e si riduce al dissing tra boomer.