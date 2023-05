Luigi Mennella sul ballottaggio: “Abbiamo rimandato il successo come il Napoli con lo Scudetto”

I risultati delle Elezioni Comunali 2023 a Torre del Greco. Non è bastato il primo turno di votazioni per decretare il sindaco di Torre del Greco. Luigi Mennella e Ciro Borriello andranno infatti al ballottaggio, previsto per il weekend del 28-29 maggio 2023.

Elezioni Sindaco Torre del Greco 2023, si andrà al ballottaggio

Gli abitanti corallini saranno dunque chiamati nuovamente ad esprimere la propria preferenza, dopo una prima tornata elettorale che ha visto in lizza cinque candidati sindaci.

Il successore di Giovanni Palomba sarà dunque scelto tra l’avvocato Luigi Mennella del centrosinistra (sostenuto da PD, M5S e altre 9 liste), e il già due volte sindaco dottor Ciro Borriello del centrodestra (appoggiato da Forza Italia, Azzurri ed altre 7 liste civiche).

I risultati definitivi vedono Mennella in leggero vantaggio con il 46,04% dei voti (per un totale di 18.764 preferenze) e Ciro Borriello che segue a ruota con il 43,96% (pari a 17.917 preferenze). La giornata dello spoglio elettorale che abbiamo seguito minuto per minuto ha visto smorzare l’iniziale entusiasmo dei sostenitori di Mennella, che dopo i risultati dei primi seggi avevano superato la soglia del 50% necessaria per l’elezione al primo turno. Un vantaggio che si è assottigliato ora dopo ora, portando i due contendenti al ballottaggio.

Mennella: “Premiata la nostra proposta politica”

“Quello che ci hanno tributato gli elettori in questo primo turno delle elezioni amministrative a Torre del Greco, è uno straordinario attestato di stima – dichiara Luigi Mennella – un attestato che premia la bontà della proposta politica della nostra coalizione, a partire dunque dalla mia candidatura alla carica di sindaco”. E sulla mancata vittoria al primo turno per una manciata di voti ironizza: “Abbiamo fatto come il Calcio Napoli qualche settimana fa: abbiamo solo rimandato la vittoria per gioire di più”.