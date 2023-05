Elezioni comunali 2023 a Torre del Greco: tutti i voti delle liste e delle coalizioni

Elezioni Comunali 2023 a Torre del Greco, non si è ancora deciso il sindaco ma i voti delle liste determinano già chi sono i primi vincitori e chi i vinti.

Il primo turno delle elezioni comunali 2023 non è bastato per decidere chi sarà il sindaco di Torre del Greco: la città sceglierà tra Luigi Mennella e Ciro Borriello al ballottaggio previsto tra due settimane, il 28 e 29 maggio 2023

Ma i dati definitivi arrivati nella nottata hanno scritto le prime sentenze su questa tornata elettorale che ha visto fronteggiarsi cinque candidati sindaci a Torre del Greco. Mancano quelle più importanti: il nome del successore di Giovanni Palomba alla guida di Palazzo Baronale si deciderà al ballottaggio tra l’avvocato Luigi Mennella, sostenuto da PD, M5S ed altri 9 liste dell’area di centrosinistra, e il dottor Ciro Borriello, già sindaco due volte, che corre nelle file di Forza Italia con il sostegno degli azzurri e di 7 liste civiche.

I risultati definitivi vedono la coalizione di Mennella portare a casa il 48,32% delle preferenze, a differenza del 46,04% dei voti assegnati al candidato sindaco, per effetto del voto disgiunto. Ciro Borriello invece realizza circa 900 voti in più dei suoi candidati con il 43,96% a fronte delle sue liste che totalizzano il 43,07%.

Anche Luigi Caldarola, leader della Coalizione dei CambiaMenti, formata da 6 liste civiche di persone quasi tutte nuove alla politica, fa meglio dei suoi candidati: 8,62%, mentre le liste a suo sostegno totalizzano 3.113 voti, pari al 7,87% delle preferenze.

Tra gli “zerovirgola” Eligio Poetini con Potere al Popolo che arriva allo 0,46% con 181 voti di lista eMichele Battiloro, fanalino di coda con la lista dei democratici cristiani a 113 preferenze.

Crolla il M5S, boom delle civiche costruite attorno ai candidati

I numeri della nottata saranno materiale su cui lavorare per molti responsabili cittadini. Soprattutto per chi stimava performance decisamente superiori.

Spicca, ad esempio, il flop del M5S che con una percentuale del 2,80% delude decisamente le aspettative di coalizione: appare molto lontano il 2018 quando i pentastellati persero per una manciata di voti la possibilità di giocarsi il ballottaggio con l’attuale sindaco Palomba. Così come la risicata percentuale portata a casa da Sinistra Civica Ambientalista, che supera di poche decine di voti i compagni di Potere al Popolo che con Eligio Poetini hanno scelto di andare da soli a queste elezioni.

Nessuna delle liste della Coalizione dei CambiaMenti a supporto di Caldarola supera il 3%: Per il rilancio, la compagine formata da giovani che molto si è mostrata presente in città ancor prima della campagna elettorale, si ferma all’ 1,94%. Noi Torre, che porta in pancia i due consiglieri di opposizione uscenti Vincenzo Salerno e Santa Borriello, racimola 596 preferenze. Free Torre fa peggio: 309 voti per la lista ispirata dal sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, che pure due volte è venuto in città nelle ultime settimane a supporto dei suoi.

Ma c’è anche chi, in attesa dei risultati del ballottaggio, può cominciare a festeggiare i propri risultati personali: le liste civiche costruite attorno ai nomi dei candidati sindaci Mennella e Borriello risultano le più votate delle rispettive coalizioni: la lista Borriello Sindaco supera la soglia dei 5.000 voti, ai quali si aggiungono i quasi 2.700 di Forza Borriello, ed è la lista più votata. La lista Mennella Sindaco supera di 200 preferenze il PD, che pure raccoglie il 9,15%. Nella squadra dell’avvocato, ottimi risultati della lista Per le persone e la comunità e del Partito Repubblicano.

Risultati delle Elezioni comunali a Torre del Greco, i voti di tutti i partiti e le liste