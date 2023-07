Turris, bye bye Taugordeau. Il francese lascia il ritiro e firma la rescissione

Altra manovre in uscita in casa Turris. Dopo gli addii di Acquadro e Vitiello, arriva un’importante svolta sul futuro di Taugordeau. Secondo le ultime il calciatore francese ha lasciato il ritiro della Turris a Montella. Il calciatore si è accordato con il club corallino per la rescissione consensuale ed è pronto ad accasarsi con tutta probabilità al Lumezzane. La sua uscita è vitale per la Turris, che ora può puntare ad un top per affiancare Daniele Franco in mediana.

L’avventura di Taugordeau al limite, una meteora che la Turris difficilmente dimenticherà

L’avventura di Taugordeau era iniziata nell’agosto del 2022 tra il calore dei corallini che pensavano di aver fatto il colpaccio. Dopo 1/2 mesi giocati in attesa di trovare la forma migliore, il francese inizia il suo declino ad inizio inverno di quell’anno tra un infortunio e l’altro. A gennaio la rottura totale con la società, che cercava di venderlo per poter fare cassa e risparmiare su un grossissimo ingaggio. Trattative però tutte rispedite al mittente da parte del francese che fa scatenare la rabbia del club che lo lascia lontano dal campo per il resto della stagione (sempre regolarmente in panchina ma mai in campo). Fino ad arrivare a luglio 2023: Caneo, dopo le ultime dichiarazioni, ha deciso di lasciarlo andare, considerandolo forse troppo lento e macchinoso per il suo gioco .Il francese saluta quindi la compagnia. Nei prossimi giorni ci sarà l’ufficialità.