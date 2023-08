Turris, finalmente si inizia: quando ci sarà l’esordio in campionato

Anche se con tanto ritardo, la Serie C ha finalmente reso noto che il 3 settembre inizierà ufficialmente il campionato 2023/2024. Dopo la tanta attesa per colpa dei vari ricorso in atto con Lecco e Reggina come protagoniste, la Lega Pro ha fatto un notevole passo in avanti verso la stagione in entrata. Dunque campionato che si allungherà di una settimana visto che l’inizio era previsto per l’ultima settimana di agosto, ancora dubbi per la Coppa Italia.

Le date da segnarsi per i tifosi della Turris, tra inizio di campionato e sorteggi

Il 7 agosto potremo finalmente parlare della stagione che sta per iniziare, infatti saranno resi noti i raggruppamenti e i calendari, con cui si scoprirà il futuro della Turris e il percorso dei corallini di Bruno Caneo nel complicatissimo Girone C (che vedrà quest’anno l’inserimento in extremis della Casertana). Con tutta probabilità i calendari saranno visibili su YouTube sul canale ufficiale della Lega Pro, come capitato negli ultimi anni (ma si aspettano indicazioni ufficiali).

Primo calcio d’inizio invece il 3 settembre, con tutta probabilità in prima serata per la , forte delle alte temperature che stanno investendo tutto il sud Italia. Da sciogliere il dubbio se in casa o fuori la prima per i corallini, probabile che sia in trasferta visto che la scorsa stagione i corallini esordirono in casa contro la Virtus Francavilla, mentre l’anno prima con Caneo in panchina si partì da Taranto.