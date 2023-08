La Turris torna in campo: venerdì 11 primo test al Liguori contro la Gelbison

La Turris torna in campo venerdì 11 agosto alle ore 18:00 nella prima uscita dell’Amerigo Liguori. Dopo aver chiuso il ritiro di Montella, i corallini hanno avuto due giorni di riposo e sono attesi nel pomeriggio per il ritorno agli allenamenti. Visto anche il ritardo nell’inizio del campionato (si partirà il 3 settembre) provano a mettere altri minuti nelle gambe con le amichevoli congiunte, questa volta contro la Gelbison, squadra retrocessa dalla C alla D dopo aver perso il play-out contro il Messina nel finale della sfida di ritorno in terra siciliana.

Il programma della settimana della Turris prima della sfida contro la Gelbison

Oggi previsto dunque il rientro in campo per gli uomini di Caneo che prima della sfida di venerdì pomeriggio avranno quattro sessioni di allenamento. La prima, come citato, sarà oggi nel tardo pomeriggio, domani invece i corallini avranno doppio allenamento, mattina e pomeriggio. Mercoledì riposo e giovedì semplice allenamento mattutino per preparare al meglio la partita del giorno dopo.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



Non si sa ancora se la partita di venerdì farà cornice anche alla passerella d’inizio stagione classica che la Turris programma ogni anno, con la presentazione di tutta la rosa e lo staff. Seguiranno aggiornamenti su questo fronte, mentre l’ingresso sarà libero ai tifosi.