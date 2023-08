Turris, oggi alle 18 l’esordio al Liguori nel test contro la Gelbison

La Turris torna in campo e per la prima volta per questa stagione lo farà al Liguori. Alle 18:00 ci sarà il test contro la Gelbison, compagine campana che quest’anno è retrocessa in Serie D ai play-out nel finale thriller in quel di Messina. Con un gol decisivo dei padroni di casa nei minuti finali, che ha condannato i rossoblu alla retrocessione. Per Bruno Caneo test utile per capire a distanza di quasi un mese dall’inizio dei lavori, lo stato dei suoi e la formazione tipo che tra 22 giorni affronterà il Benevento alla prima giornata di campionato.

Turris-Gelbison, tutto quello che c’è da sapere

La partita sarà a porte aperte e i tifosi potranno assistere gratuitamente alla prima uscita stagionale dei corallini in quel di Torre del Greco. Per la Turris sarà interessante vedere l’11 proposto dal tecnico sardo per farsi un idea generale su cosa manca ancora in questa squadra. Partita di valutazioni dunque, per poi fare le ultime accortezze in fase di mercato sfruttando di qualche occasione che nella seconda parte di agosto spunta sempre. La partita non sarà visibile online. Al termine di essa non ci sarà la presentazione di inizio stagione con la passerella per calciatori e staff, che è stata rinviata per le prossime amichevoli.