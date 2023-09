Turris-Benevento, i probabili undici: per Caneo dubbi su Frascatore e D’Auria

Ci siamo. Oggi inizierà il campionato della Turris che alle 20:45 affronterà il Benevento per la prima giornata di campionato. Gli uomini di Caneo partono sfavoriti dai pronostici visto che gli ospiti sono i grandi favoriti del campionato, ma la sorpresa può essere dietro l’angolo. Per il tecnico sardo ci sono ancora vari dubbi di formazione, ma sicuramente sarà uno schieramento puramente offensivo. Per far vivere ai tifosi della Turris una serata storica.

Turris-Benevento le probabili formazioni

Per Bruno Caneo ci sono ancora una serie di dubbi da risolvere. Servirà capire bene le condizioni di Frascatore che solo in questa settimana è tornato ad allenarsi in gruppo. Piccolo dubbio anche in attacco ma D’Auria sembra ampiamente favorito su De Felice. Parte dalla panchina l’ultimo acquisto Matera. Questo è il probabile undici

TURRIS (3-4-3): Fasolino; Cocetta, Miceli, Frascatore (60-40% con Esempio); Cum, Franco, Scaccabarozzi, Contessa; Giannone, Maniero, D’Auria (70-30% con De Felice). All: Caneo

Per gli ospiti invece i dubbi sono quasi nulli, con il tecnico Andreoletti che ha invitato in conferenza stampa a non sottovalutare la Turris. È un derby e il gioco di Caneo è un calcio che può colpire tutte le grandi. Questo è il probabile undici degli ospiti:

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Capellini, Meccariello, Pastina; Berra, Talia, Agnello, Pinato, Benedetti; Ferrante, Ciano. All.: Andreoletti