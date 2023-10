VIDEO/ I gol e gli highlights di Turris-Virtus Francavilla

La Turris cade per la terza volta di fila in campionato. I corallini di Bruno Caneo ieri sera al Liguori hanno incassato un netto 1-3 contro la Virtus Francavilla che non è piaciuto né ai tifosi ma soprattutto al tecnico sardo, che in conferenza stampa ha dimostrato tutta la sua delusione e tristezza per il momento, dopo il superlativo inizio di campionato. Prossima sfida per i corallini sarà lunedì prossimo contro il Potenza per mettere fine a questo brutto periodo.

I gol e gli highlights di Turris-Virtus Francavilla

La partita si è aperta dopo pochi minuti con il gol di Artistico che sfruttando una situazione non chiara di fuorigioco ha il tempo di girarsi ed insaccare. I corallini nella ripresa si scompongono e incassano lo 0-2, sempre con Artistico che ringrazia per un errore clamoroso in disimpegno di Miceli. Giannone è l’ultimo a mollare dei suoi ed a dieci minuti dalla fine sigla l’1-2 che riaccende le speranze che però durano solo pochi minuti prima del tris di Polidori.