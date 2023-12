Le probabili formazioni di Monterosi-Turris: Caneo ritrova Contessa dal primo minuto

Oggi pomeriggio alle 18:30 la Turris andrà in scena in quel di Teramo contro il fanalino di coda Monterosi. Per i corallini questa partita decisiva e servono i tre punti per dare continuità ai tre pareggi di fila raccolti nelle ultime tre partite e dare slancio in vista allo scontro diretto contro il Brindisi di venerdì pomeriggio. Gli uomini di Bruno Caneo (che anche stavolta non ha parlato in conferenza stampa, lasciando spazio a Francesco De Felice) si trovano di fronte un Monterosi che ritrova in panchina Fabrizio Romondini dopo l’esonero di Taurino ad inizio settimana. Per i laziali servono solo i tre punti per avvicinarsi al trenino che porta ai play-out e la zona salvezza.

Le probabili formazioni di Monterosi-Turris

Partiamo dai corallini, Bruno Caneo ritrovano Frascatore e Contessa dopo il forfait dato da entrambi prima della sfida contro il Latina. In porta si va ancora con Fasolino, nella difesa a tre confermati Esempio e Cocetta con il terzo posto che se lo giocano Maestrelli e Frascatore. A centrocampo Cum, Franco e Scaccabarozzi mentre è vivo il ballottaggio tra Contessa e Burgio con il primo leggermente favorito. In avanti confermato il trio composto da Giannone, De Felice e Nocerino. Ancora panchina dunque per Riccardo Maniero.

TURRIS (3-4-3): Fasolino, Cocetta, Esempio, Maestrelli; Cum, Franco, Scaccabarozzi, Contessa; Giannone, De Felice, Nocerino.

Ritorna in panchina Fabrizio Romondini per il Monterosi ma non ci sono grossi cambiamenti da segnalare in chiave formazione, si continua sulla linea intrapresa da Taurino nelle ultime settimane. Il neo tecnico ha provato in settimana sull’aspetto mentale dei suoi per provare a dare una spinta extra in questo momento dove i laziali fanno fatica a trovare i punti necessari per avvicinarsi alla zona salvezza. In avanti per i padroni di casa c’è Silipo, obiettivo di mercato dei corallini.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

MONTEROSI (3-5-2): Mastrantonio, Cinaglia, Sini, Piroli; Bittante, Parlati, Fantacci, Altobelli, Frediani; Silipo, Costantino.