VIDEO/ I gol e gli highlights di Monterosi-Turris

La Turris pareggia a Teramo per 3-3 contro il fanalino di coda Monterosi. Per i corallini c’è la delusione di non aver capitalizzato un’ottima rimonta che ha visto la squadra di Caneo di passare dal 2-0 dei padroni di casa al 2-3 salvo poi subire la rete di Vano che all’85’ ha chiuso la partita in parità. I corallini in classifica agganciano la Virtus Francavilla al diciassettesimo posto con diciassette punti mettendosi a -1 dalla zona salvezza. Complice le sconfitte la sconfitta del Monopoli e il pareggio del Messina (contro il Potenza).

Gli highlights di Monterosi-Turris

La sfida di Teramo si apre col gol di Costantino dopo un errore difensivo di Esempio. I padroni di casa raddoppiano il vantaggio a metà primo tempo sempre con Costantino che realizza un rigore spiazzando Fasolino. I corallini riescono ad accorciare le distanze prima della fine della prima frazione con Maestrelli che approfitta dell’errore di Mastrantonio e insacca a porta sguarnita. La Turris nella ripresa sembra essere rigenerata e trova il pari con Luca Nocerino che è il più lesto su una palla in area di rigore e insacca di destro per il 2-2. Gli uomini di Caneo continuano la loro pressione e trovano anche il gol del vantaggio con Riccardo Maniero che servito da Franco non sbaglia scatenando la gioia della panchina corallina. Nel finale però arriva la beffa con Vano. Il difensore pareggia per i padroni di casa raccogliendo un cross dalla destra. In pieno recupero la Turris ha l’occasione per passare di nuovo in vantaggio ma Nocerino sbaglia a tu per tu con Mastrantonio facendosi rimontare da un avversario a campo aperto.

Per la Turris è il quarto pareggio consecutivo e venerdì alle 18:30 arriva il Brindisi a Torre del Greco. Sarà sicuramente uno scontro diretto con i corallini che sono chiamati a vincere per uscire dalla zona rossa di classifica.