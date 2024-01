Turris, il punto sul mercato: Giannone resta, Matera apre ad una clamorosa suggestione

La situazione in casa Turris con Giannone e Matera

La Turris sta vivendo una prima settimana di mercato molto intensa. Nonostante l’ufficialità di un solo acquisto (Richard Marcone dal Sorrento), i corallini si stanno muovendo su più sponde. Anche il tema cessioni sembra essere molto caldo, con tanti calciatori che sono finiti sotto gli occhi di tantissimi club. Dopo gli interessamenti a Miceli e Maniero (sull’attaccante la Turris è chiara definendolo incedibile) anche altri “over” sono al centro di alcune trattative oppure semplici suggestioni, che però aprono a scenari molto interessanti.

Dopo aver rifiutato l’assalto del Trapani di fine dicembre, Luca Giannone sembra essere ancora il nome dei sogni per molti club. Questa volta infatti sulle tracce del giocatore si è inserito il Giugliano che nelle ultime ore ha provato un sondaggio per il calciatore. Per ora la risposta di Giannone sembra essere stata chiara e ad avvalorare il “no” c’è la Turris, che si priverà dell’ex Bologna solo con un’alternativa pronta. Alternativa che in questo momento non c’è, l’unico nome che poteva prendere il posto di Giannone era Giuseppe Guadagni della Lucchese, ma sul calciatore c’è tanta concorrenza, su tutte Sorrento (che sta per cedere Petito) e la Recanatese.

L’altro nome che nelle ultime ore è stato cercato è quello di Antonio Matera. Il centrocampista nella giornata di ieri è stato dichiaratamente cercato dal Latina che ha provato un primo sondaggio con la Turris. Per i corallini il calciatore non è incedibile e dunque ascolterà un’eventuale offerta per poi decidere sul da farsi. In caso di cessione la Turris è pronta ad entrare anche nel mercato dei centrocampisti (pedina che in questi primi giorni non si era proprio cercata vista l’abbondanza). Occhi su alcuni profili over, su tutti quello di Simone Tascone (in uscita dall’Entella e pupillo di Caneo), ma sul calciatore c’è già il Monopoli a buon punto della trattativa.