Il mercato della Turris: Maniero e Giannone restano, quattro in uscita e si sogna un ritorno

La Turris entra nel vivo del suo mercato e dopo aver acquistato Marcone e trovato l’accordo per Nicolao vuole continuare a rafforzare la rosa di Bruno Caneo per permettere al tecnico sardo di arrivare alla salvezza diretta. I corallini con le parole del presidente Colantonio avevano annunciato una “rivoluzione ragionata” e dopo la prima settimana di mercato sono tanti i nomi fatti in entrata, ma soprattutto in uscita. Altri invece rimarranno, con la società che ha messo il veto soprattutto per Riccardo Maniero, grazie anche alle buone prestazioni fatte nel mese di dicembre.

Le ultime sul mercato della Turris tra uscite ed entrate

Sono quattro i calciatori corallini che sembrano avere un mercato vivo. Il primo è Miceli che si trova in un limbo tra Fermana e Foggia, con i pugliesi in questo momento leggermente favoriti. In difesa anche Contessa sembra essere pronto a salutare la causa corallina in direzione Benevento, complice anche l’arrivo di Nicolao che con Burgio completerà il pacchetto sulla fascia sinistra. Tentazione Avellino per Frascatore, che sembra essere ritornato nel vivo del progetto corallino, ma dai “Lupi” ci si può aspettare di tutto viste le spese fatte in questa prima settimana di mercato e con una giusta offerta il braccetto sinistro di Caneo potrebbe accasarsi ai biancoverdi. Situazione invece più incerta per Matera con il Latina che negli ultimi giorni ha provato un primo accenno di trattativa con i corallini.

In entrata salutato Rossetti che con l’arrivo di Marchionni a Potenza è diventato titolare (ed ha siglato una tripletta domenica). I corallini mettono nel mirino Michael De Marchi, l’attaccate del Padova è in uscita ma su di lui ci sono anche Lucchese e Trento. In caso di uscita di Matera, la Turris punterebbe a Simone Tascone, il pupillo di Bruno Caneo potrebbe essere la prima alternativa in caso di addio all’ex Avellino. Per Tascone l’avventura con l’Entella è arrivata al capolinea, ma la concorrenza è tanta, soprattutto quella del Monopoli che si è mosso in anticipo ed ha strappato il primo accordo con l’entourage del centrocampista.

Maniero e Giannone restano alla Turris

I due calciatori più richiesti ad inizio mercato sono stati Maniero e Giannone. Il primo ha vissuto due trattative (poi smentite dal suo agente) con Foggia e Benevento. Il roccioso attaccante però è ritenuto incedibile dalla Turris che non vuole privarsi della sua punta ed ha posto il veto per ogni offerta in questo mercato. Stessa sorte anche per Luca Giannone, nonostante l’offerta del Trapani e l’interessamento del Giugliano, il capitano corallino vuole rimanere con la Turris e non lasciare la squadra a metà campionato. Anche per i corallini la volontà finale è quella di tenere il suo numero dieci, anche perché la pista al suo eventuale sostituto, Giuseppe Guadagni (attualmente alla Lucchese) è stata abbandonata.

L’analisi approfondita sul tema mercato a Turris Live