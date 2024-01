Le ultime da Padova: la Turris in testa nella bagarre per Michael De Marchi

La Turris è in testa per Michael De Marchi

Continua il mercato di fede corallina, dopo l’arrivo di Richard Marcone e Giuseppe Nicolao la Turris vuole dare altre pedine al tecnico Bruno Caneo per il suo scacchiere tattico. In attesa delle uscite di alcuni calciatori, tra cui quelle di Miceli e Contessa su tutte. La squadra di Torre del Greco continua a mantenere la massima attenzione sul mercato in entrata. Soprattutto in attacco (tralasciando la questione Tascone per il centrocampo che vi abbiamo raccontato due giorni fa), dove la Turris ha messo nel mirino Michael De Marchi.

La Turris in vantaggio per De Marchi, le ultime da Padova danno i corallini in testa

Il calciatore del Padova è un obiettivo per l’attacco della Turris, che è alla ricerca di un vice Riccardo Maniero. De Marchi nutre della stima di Bruno Caneo, visto che i due hanno lavorato assieme la scorsa stagione proprio a Padova, dove il calciatore giocava da torre per favorire gli inserimenti dei suoi compagni in avanti e dunque sarebbe gradito dal tecnico sardo come riporta Padovagol.it.

Sulla trattativa ora come ora i corallini sembrano essere in netto vantaggio sulle pretendenti. Infatti il Trento si è tirato fuori per colpa delle pretese economiche proposte dal Padova. Mentre la Lucchese (altra squadra interessata) sembra essersi spostata su altri obiettivi tralasciando (almeno per ora) la pista che porta al roccioso attaccante.

Michael De Marchi quest’anno ha collezionato solo cinque presenze con i biancorossi per colpa di un infortunio che lo ha tenuto fuori per quasi due mesi da inizio novembre a fine dicembre. Ma le condizioni del calciatori non preoccupano visto che l’attaccante si sta allenando già da qualche settimana in gruppo, riuscendo anche a strappare anche la convocazione per la prima sfida del 2024 nella nefasta sconfitta del Padova contro il Mantova per 5-0.