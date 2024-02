Turris, Casarini suona la carica: “Credo vivamente alla salvezza, le basi ci sono”

Domenica alle 18:30 la Turris si gioca tutto o quasi nella scontro diretto contro il Foggia (che come già annunciato qualche giorno fa sarà a porte chiuse). I corallini sono chiamati a vincere per migliorare una classifica molto complessa ed avvicinarsi proprio ai pugliesi in classifica. Per mister Menichini i dubbi di formazione sono ancora tanti ma una delle certezze sembra essere la presenza di Federico Casarini dal primo minuto nel centrocampo della squadra di Torre del Greco. Proprio l’ex Avellino ieri sera nel programma “Focus Serie C” ha fatto il punto sulla situazione generale in casa Turris.

Le parole di Federico Casarini sul momento della Turris

Queste sono state le parole pronunciate dal mediano ex Avellino al programma di Otto Channel: “È una sfida importante, credo vivamente alla salvezza. Abbiamo capito l’andamento del campionato, la squadra si è calata nella mentalità. Dobbiamo salvarci il prima possibile, in tutti i modi, stiamo lavorando su questo e le basi ci sono. C’è tanta voglia di conquistare la salvezza, questo è stato un segnale per accettare la Turris”.

Il calciatore ha poi parlato del brusco addio con l’Avellino in questa sessione invernale di mercato: “All’Avellino è stata una scelta societaria. Inizialmente sono stato messo fuori lista con Rastelli, con l’arrivo di Pazienza poi sono stato reintegrato e ho giocato diverse partite. A gennaio, improvvisamente, sono ritornato fuori lista”.

Il calciatore è uno degli ultimi acquisti del mercato invernale dei corallini e contro Picerno non era riuscito a fare il suo esordio nonostante la sua presenza in panchina. Ora però con l’assenza di Franco per squalifica, il mediano ex Avellino con tutta probabilità sarà titolare nel centrocampo di mister Menichini, da sciogliere il dubbio 4-3-3 o 4-2-3-1, con il primo schieramento leggermente in vantaggio.