Troppi rifiuti in Litoranea: uno spot pubblicitario sui lidi per spingere la raccolta differenziata

Rifiuti in Litoranea: uno spot sui lidi per sensibilizzare alla raccolta differenziata

Promuovere la raccolta differenziata sui lidi: questo l’obiettivo dello spot in diffusione sugli stabilimenti balneari di Torre del Greco su iniziativa di Velia Ambiente e dell’amministrazione comunale.

Raccolta differenziata, sui lidi arriva lo spot di Velia

Uno spot per promuovere la raccolta differenziata. È quello in diffusione presso i lidi balneari di Torre del Greco. L’iniziativa mira ad incentivare e promuovere le buone pratiche legate al riciclo: tra le novità presentate ci sono il “pesce mangiaplastica” in ferro e le isole ecologiche a quattro moduli installate presso i vari stabilimenti.

Questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra Velia Ambiente e l’amministrazione comunale, mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della raccolta differenziata anche durante il periodo delle vacanze. La campagna vuole sottolineare come sia fondamentale mantenere comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente anche nei momenti di svago e relax.

Il plauso dell’amministrazione

Il sindaco Luigi Mennella e l’assessore all’ambiente Antonio Ramondo hanno espresso il loro ringraziamento ai titolari dei lidi balneari, che si stanno distinguendo per la buona pratica della raccolta differenziata, instaurando un rapporto di sinergia con l’amministrazione e contribuendo in maniera significativa alla tutela dell’ambiente.

“Velia Srl è orgogliosa di sostenere questo progetto, che rappresenta un passo avanti verso un futuro più sostenibile e un miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Torre del Greco”, sono le parole della ditta che si occupa della raccolta rifiuti sul territorio.

Il racconto del nostro reportage

Un punto, quello del litorale torrese, sul quale si concentra la maggior parte degli stabilimenti balneari cittadini, di particolare criticità per la questione igienica. In un nostro reportage in via Litoranea del 5 luglio scorso avevamo riportato con testimonianze video e foto l’incresciosa situazione dei rifiuti.

Tanti gli avventori della litoranea costretti a fare slalom tra le buste di immondizia (paradossalmente, differenziate alla perfezione): se da un lato l’impegno di lidi e bagnanti è sempre maggiore nel favorire un ambiente pulito e fruibile, dall’altro restano carenze dal punto di vista organizzativo nella raccolta dei rifiuti.

A ciò si aggiunge la condotta non sempre “perfetta” dei cittadini sul versante dei rifiuti domestici: sacchetti depositati fuori orario e per terra, senza cassonetti, sono una costante del quartiere mare. Contro questi comportamenti sono gli stessi cittadini virtuosi ad invocare maggiori controlli che però al momento non si sono visti.

Pochi cassonetti, cittadini incivili: ognuno faccia la propria parte

Anche i contenitori per i rifiuti “da passeggio” sono insufficienti per una quantità di persone che va assolutamente motivata a smaltire correttamente, per non dire “civilizzata”: basta una passeggiata per notare dove vadano a finire bottiglie vuote, cartoni sporchi delle pizze e pannocchie morsicate.

In questo scenario, l’iniziativa di Velia e dell’amministrazione può essere un ulteriore sprone affinché tutti gli attori in campo, a partire dai cittadini, abbiano sempre maggiormente a cuore la tematica ambientale con l’obiettivo di rilanciare finalmente un lungomare dal grandissimo potenziale ricettivo.