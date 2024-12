Santa Croce omaggia i portatori storici, ecco i nuovi Cavalieri dell’Immacolata: tutti i nomi

L’Immacolata di Torre del Greco ha 33 nuovi “Cavalieri”: persone che, nel tempo, sono stati vicini alla grande processione torrese a vario titolo, da esponenti delle forze dell’ordine a collaboratori fino ad un lungo elenco di portatori storici.

Nominati 33 Cavalieri dell’Immacolata

Con una suggestiva cerimonia tenutasi nella basilica di Santa Croce la sera di sabato 30 novembre sono stati nominati 33 nuovi Cavalieri della Processione dell’Immacolata. Un ruolo onorario riservato a chi, negli anni, si è distinto per il proprio impegno professionale o di fede nell’essere vicino alla storica processione che dal 1861 scioglie il voto dei torresi nei confronti della loro protettrice.

Un’investitura ad opera del parroco don Giosuè Lombardo coadiuvato da Andrea D’Urzo e Raimondo Mennella, responsabili dei portatori del carro. Sono stati proprio i portatori ad essere protagonisti e coloro che in numero maggiore hanno ricevuto il titolo: volontari che, ogni 8 dicembre, hanno offerto la propria forza sotto la macchina da festa che porta in trionfo la statua della Madonna.

Encomio speciale ai portatori, don Giosuè: “Ora la avrete nel cuore”

È proprio don Giosuè a chiedere a ciascuno di essi di ricordare per quanti anni hanno portato il carro dell’Immacolata: molti lo hanno fatto per oltre mezzo secolo. La decisione di nominare i Cavalieri è quindi un modo per celebrare l’impegno e rendere questi uomini solennemente parte di una grande famiglia anche ora che, per sopraggiunti limiti di età o per difficoltà fisiche, scelgono di “portare l’Immacolata nel cuore e non sulle spalle”, come lo stesso parroco ha più volte ricordato.

Accanto ad essi, tanti che lavorando “dietro le quinte” permettono alla secolare tradizione di andare avanti attraversando la contemporaneità e le nuove esigenze logistiche e normative. Infine, alcuni storici rappresentanti delle forze dell’ordine che con abnegazione sono stati al fianco della processione per decenni.

Tutti i nomi dei nuovi Cavalieri dell’Immacolata

Ecco nomi e cognomi di coloro i quali sono stati investiti del titolo di Cavaliere della processione dell’Immacolata. Ad essi è andata una medaglia, una pergamena ricordo nominale con una preghiera ed il libro del compianto prof. Raffaele De Maio, storico scenografo ed artista di Torre del Greco che ha firmato numerosi carri dell’Immacolata.

Forze dell’ordine

Di Maio Francesco (Comandante Carabinieri)

Martire Francesco (Sovrintendente PS)

Molinaro Mario (Assistente Capo Coordinatore PS)

Todini Marcello (Sostituto Commissario PS)

Amici della processione

Arrotino Mario

Del Gatto Antonio

Marrazzo Silverio

Palomba Natale

Perna Gennaro

Sbarra Giuseppe

Vitiello Salvatore

Portatori dell’Immacolata

Ausiello Giuseppe

Ciavolino Giuseppe

Cigliano Pasquale

Cuomo Vincenzo

De Luca Pasquale

De Robertis Michele

Di Lecce Nicola

Frulio Mario

Garofalo Domenico

Iacomino Umberto

Langella Giuseppe

Luise Amedeo

Mennella Luigi

Monti Vincenzo

Porzio Antonio

Raiola Michele

Ricciardi Luigi

Ricciardi Salvatore

Rivieccio Gaetano

Santovito Ciro

Specchio Luigi

Vitagliano Pasquale

Vitiello Leopoldo