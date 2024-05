Oriali e Conte chiamano Di Lorenzo: il difensore avrà un ruolo chiave nel prossimo Napoli ma lui è dubbioso

Il Calcio Napoli inizia a programmare la prossima stagione. In attesa di limare gli ultimi dettagli tra De Laurentiis e Antonio Conte del contratto che avrà durata triennale. Il tecnico leccese e il suo storico braccio destro, Lele Oriali iniziano già a plasmare il Napoli del futuro. Si parte dagli elementi in rosa, uno su tutti Giovanni Di Lorenzo che nelle scorse settimane ha palesato la sua volontà di lasciare la Campania dopo la deludente stagione appena conclusa. Non dello stesso avviso Antonio Conte che vuole dare un ruolo centrale al terzino toscano in campo e fuori.

Oriali e Conte disegnano il Napoli del futuro, Di Lorenzo deve restare

Giovanni Di Lorenzo dovrà essere uno dei punti fermi del prossimo Napoli. È questa la scelta del duo Conte-Oriali per la prossima stagione: proprio per questo motivo il braccio destro del leccese si è già messo in contatto con il terzino azzurro che però è titubante sulla scelta. La “spaccatura” di questa stagione e le continue uscite fuori luogo del suo agente hanno scatenato un effetto domino non indifferente e il calciatore non si sente più apprezzato a Napoli, sia dal lato società che da quello dei tifosi.

È previsto dunque anche l’intervento di Antonio Conte nei prossimi giorni per cercare di sbloccare una situazione tutt’altro che semplice. Il primo “acquisto” del Napoli targato Conte potrebbe essere la riconferma del difensore che ha un contratto fino al 2028. Il calciatore però in testa ha anche le altre proposte, in Premier League ci sono più squadre che vorrebbero l’ex Empoli. Anche in Italia si muove qualcosa con Giuntoli che vorrebbe di nuovo il suo pupillo, con l’aiuto della mediazione dell’agente Giuffredi, anche lui in scontro con la società azzurra.