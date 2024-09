Sorrisi e felicità per il Calcio Napoli dopo la bella vittoria di domenica pomeriggio contro il Cagliari. Gli azzurri hanno convinto proprio tutti per spirito e sacrificio messo in campo in terra sarda. Tra i migliori in campo c’è chiaramente Romelu Lukaku, autore di due assist e del gol che ha indirizzato la sfida verso la squadra di Conte. Una vittoria che ha rilanciato il Napoli anche in classifica, attualmente secondo, dietro solo alla sorpresa Udinese. Per festeggiare la vittoria, il bomber si è concesso una pausa dalla sua dieta ferrea e domenica notte si è presentato nella pizzeria di Diego Vitagliano a Pozzuoli.

Lukaku scopre la pizza napoletana, il belga sceglie Diego Vitagliano dopo Cagliari-Napoli

Dopo la vincente trasferta di Cagliari, l’azzurro nel rientro verso casa (il calciatore ha una villa a Pozzuoli) ha fatto sosta presso la pizzeria di Diego Vitagliano per una rapida cena prima di tornare nella sua dimora. La presenza di Big Rom è stata subito immortalata e pubblicata sui social con tanto di foto e commento: “La prima pizza napoletana”. Lukaku si è concesso un momento di relax dopo la splendida vittoria, condita con due assist e un gol. Un piccolo premio, prima di iniziare una nuova settimana, tra campo e dieta.

Il belga è sempre stato molto attento alla sua alimentazione, proprio per essere al massimo della forma. Quest’estate oltre il digiuno intermittente, il calciatore ha pesato e calcolato ogni alimento con il suo staff per arrivare in condizione ottimale una volta firmato con il Napoli ed essere pronto da subito per Antonio Conte che lo ha seguito per tutta l’estate con messaggi e telefonate. Per ora il belga sembra aver convinto proprio tutti: gli occhi adesso sono su sabato, alla super sfida di Torino con la Juventus.