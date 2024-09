McTominay bacia la maglia e dichiara amore a Napoli: “Ho sentito un fuoco dentro”

Un bacio pieno d’amore e “fuoco” quello che lo scozzese Scott McTominay ha ammesso di avere dentro da quando è arrivato al Calcio Napoli. Nel facile 5-0 degli azzurri contro il Palermo in Coppa Italia, lo scozzese è entrato in campo al 75′ ed al primo pallone toccato ha fatto gol. Un inizio di stagione da incorniciare per il “figlio di Manchester” e una fiducia di Conte guadagnata minuto dopo minuto a suon di giocate da grandissimo centrocampista.

McTominay segna e bacia la maglia. Napoli gli ha messo “il fuoco dentro”

Un giovedì da sogno per il centrocampista scozzese. Gli sono bastati 10 secondi ed un assist di Lukaku. Scott McTominay è diventato l’idolo di Napoli in pochissime settimane. Ieri sera è scattato definitivamente l’amore, quando il calciatore dopo il gol, prima ha esultato aprendo le braccia correndo verso la bandierina, poi si è preso l’abbraccio dei compagni e tornando verso il centrocampo ha baciato lo stemma del Napoli rivolgendosi ai tifosi. Un gesto per pochissimi, da “lord scozzese” per rimanere in tema.

“Quando ho saputo che il Napoli era interessato a me, ho sentito il fuoco dentro. Volevo venire qui perché il tifo è pazzesco. Sono tra i tifosi migliori che abbia mai visto. Incredibili”. Qualche giorno fa sono state queste le parole del calciatore ai canali ufficiali del Napoli. Nessuno si aspettava tale attaccamento da subito, specialmente per un ragazzo “tradito” dal suo primo amore, il Manchester United, che dopo ventiquattro anni lo ha lasciato andare via. Forse è questa una delle micce che hanno acceso “quel fuoco dentro” che il Napoli adesso si gode e Conte se la ride sotto i baffi, mentre tutti gli invidiano il calciatore.