VIDEO/ Conte saluta la curva della Juventus ma piovono gli insulti dai suoi ex tifosi

Juventus e Napoli sabato scorso si sono divise la posta in palio con uno 0-0 che non ha lasciato né vincitori né vinti. Emozione unica invece per Antonio Conte che per la prima volta è tornato allo Juventus Stadium da avversario con i tifosi sugli spalti (i precedenti con l’Inter erano nell’era Covid e restrizioni sociali). Il tecnico ha suscitato nei tifosi bianconeri tante reazioni diverse, sia nel pre che nel post partita. Al triplice fischio però si è consumata una scena sicuramente non gradita all’allenatore. Conte dopo aver salutato i tifosi azzurri si è recato sotto la curva juventina ma è stato accolto da fischi e insulti dalla gran parte dei presenti.

Conte insultato dagli juventini dopo Juventus-Napoli, il video della discordia

Uno scialbo 0-0 senza particolari occasioni, il risultato più giusto al termine di una sfida molto tirata, dove i contrasti e il gioco spezzettato sono stati padroni. E’ questo il primo confronto contro la Juve per Conte sulla panchina del Calcio Napoli. La delusione per il tecnico però è arrivata a fine partita, dove sperava di poter condividere un momento diverso con i suoi ex tifosi che non gli hanno perdonato i passaggi prima all’Inter e poi al Napoli.

Dopo aver salutato lo spicchio dei tifosi azzurri, il tecnico pugliese si è concesso un giro di campo per salutare tutti i suoi ex tifosi. Applausi e fischi, un mix che lo ha accompagnato fino alla curva più calda del tifo bianconero, dove però a prevalere sono stati gli insulti. Conte nonostante ciò ha continuato a battere le mani e fare ampi cenni con la testa nonostante fossero pochi i tifosi ad applaudirlo. Dopodiché è corso negli spogliatoi insieme alla squadra rimasta in campo per omaggiare i tifosi ospiti presenti.