Caressa senza limiti: “Il Napoli è nettamente favorito per lo Scudetto”

Fabio Caressa non sembra avere dubbi. Immaginiamo i gesti scaramantici dei tanti tifosi del Calcio Napoli, ma per il telecronista gli azzurri sono i favoriti assoluti per lo scudetto. L’inizio di campionato fa ben promettere, non c’è dubbio, ma la strada è ancora lunga, visti anche e soprattutto i tanti big match che la squadra di Conte dovrà affrontare. Per l’uomo immagine di Sky però non ci sono dubbi. Conte ha dato nuova linfa ad una squadra in piena difficoltà e per lo scudetto non ci sono rivali che possano dare fastidio.

Fabio Caressa punta il dito verso il Napoli per lo scudetto

Caressa si è espresso sul tema scudetto durante un video pubblicato sul proprio canale Youtube. Per il romano non ci sono dubbi: “Avete sentito cosa ha detto Fabregas di Lobotka? E Fabregas se ne intende di quel ruolo lì… Detto che è un giocatore pazzesco, ricostruito totalmente da Conte. Al Club Bonucci e Montolivo hanno parlato di Antonio Conte e hanno detto che è un allenatore che ti entra in testa, cioè riesci a convincerti pienamente di quello che stai facendo, che ti carica in una maniera tale per cui quando è finita la riunione tecnica tu vuoi entrare in campo, e quando finisce la partita tu vuoi giocare quella dopo

“D’altronde ragazzi, Conte o vince o arriva secondo, in Italia soprattutto. E lo fa in fretta, non lo sentirete dire mai che ci vuole tempo. Dopo la prima partita che era andata malissimo non ha detto di volere tempo, ma ha detto ‘Io pensavo di aver influito di più’, cioè già pensava di essere sul pezzo. Evidentemente dopo quella partita i giocatori hanno capito che cosa voleva dire stare sul pezzo. Il Napoli pure ha avuto un calendario favorevole fino ad ora, ha ragione Conte, secondo me è la netta favorita per il campionato. Lo so: scongiuri, Conte non è contento che diciamo questa roba qua… Però lo si vede dall’atteggiamento che ha la squadra, questo non vuol dire che non avrà difficoltà durante la stagione, però ha un grande equilibrio. E McTominay è uno che dà un grandissimo equilibrio, una grande fisicità, un giocatore secondo me di un livello superiore, lo sta già dimostrando e vedrete che con il passare del tempo lo dimostrerà di più”.