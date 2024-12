Conte vuole Zirkzee, la risposta del Manchester United è un assist al Napoli

Il Calcio Napoli guarda già al 2025. Gennaio si avvicina e Antonio Conte sta pressando la dirigenza azzurra per rafforzare una rosa che si è dimostrata essere troppo corta per l’esigenze del tecnico, nonostante l’assenza degli impegni Europei. Molte le pedine da cambiare e una panchina da rafforzare a tutti i costi.

Dati alla mano, escluso David Neres e in minima parte Spinazzola, il resto dei cambi del tecnico leccese hanno deluso e non poco le aspettative. Una delle pedine su cui gli azzurri stanno lavorando è la prima punta e il sogno di Antonio Conte si chiama Joshua Zirkzee.

Il Manchester United accetta il Napoli e raddoppia, oltre Zirkzee c’è un altro calciatore in ballo

Il piano del Manchester United è quello di arrivare a Victor Osimhen, sfruttando la possibilità di pagare la clausola di 75 milioni già nel mese di gennaio e regalare una prima punta di spessore ad Amorim. Nonostante lo stipendio “pesante” da oltre dodici milioni l’anno, gli inglesi hanno puntato sul nigeriano che gradirebbe e non poco la destinazione. A parlare della situazione ci ha pensato La Repubblica nella sua edizione odierna, gli azzurri dalla loro hanno Conte che spinge per Zirkzee, calciatore che ammira e stima.

“Il Manchester United sarebbe disposto a tutto per avere già nella sessione invernale del mercato l’attaccante nigeriano, provando ad inserire nell’operazione come pedina di scambio Joshua Zirkzee che non ha convinto del tutto in Inghilterra. Ma dando al Napoli anche un’alternativa: la bandiera Marcus Rashford, che andrebbe a dare una grossa mano alla fase offensiva del club azzurro, l’inglese vuole cambiare aria dopo una vita ai Reds e la possibilità di raggiungere il suo amico fraterno Scott McTominay stuzzica e non poco all’esterno”.