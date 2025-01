Giuffredi shock: “Mario Rui ogni anno voleva lasciare Napoli. Lui si è arricchito con me”

Mario Giuffredi attacca Mario Rui in via pubblica e racconta alcuni retroscena dell'esperienza al Napoli

A Mario Giuffredi non sono andate giù le parole pronunciate da Mario Rui nelle ultime ore ed ha prontamente risposto attaccando il suo ex assistito, svelando alcuni importanti retroscena.

Ai microfoni di TMW, il procuratore non è andato per il sottile raccontando tutto quello che ha fatto per Mario Rui nell’esperienza al Calcio Napoli.

L’attacco di Giuffredi a Mario Rui e i ricordi dell’esperienza al Napoli

“E se non se lo ricorda gli elenco io pubblicamente tutto ciò che ho fatto per lui. Farebbe meglio a stare zitto. Altrimenti, se gli elencassi tutto quello che ho fatto, farebbe brutta figura a parlare a sproposito. Quello che ho fatto per lui, Mario Rui lo sa bene. La storia è scritta e tutti possono prenderne coscienza: basta chiedere ai dirigenti passati e presenti del Napoli. Se poi il signor Mario Rui non conosce le forme di riconoscenza è un problema suo e non mio. Ognuno, alla lunga, dovrà dar conto solo a Dio. E sicuramente io posso permettermi sempre una parola in più rispetto a lui perché nel rapporto che abbiamo avuto chi si è arricchito è lui e non io, visto che è stato il Presidente De Laurentiis a dire che per il suo rinnovo avevo lavorato gratis pur di accontentarlo”.

“In sette anni, assistito da me, ha rinnovato tre volte. Cosa che magari altri calciatori che avrebbero meritato non hanno fatto. Forse lo dimentica oppure nella sua immaginazione pensa di avere tutti i meriti”.

“Se per offerte si intende qualcosa di epistolare, quella del San Paolo è stata l’unica perché quando si fanno le trattative se non c’è l’ok del calciatore a portare avanti delle trattative è normale che le offerte formali non arrivino. Gli avevo prospettato più soluzioni dal Lille al Galatasaray fino al Nizza, l’Aris Salonicco e il Basaksehir. Senza l’ok non potevano certo arrivare delle offerte scritte”.