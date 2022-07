Cosa fare a Napoli e dintorni nel weekend dall’8 al 10 luglio: gli eventi da non perdere

Per chi non sa ancora cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni dall’8 al 10 luglio 2022, in modo da poter fornire a lettori e turisti validi suggerimenti per trascorrere giornate indimenticabili.

Cosa fare nel weekend: gli eventi a Napoli e dintorni dall’8 al 10 luglio

Bufala Fest. Dal 9 al 17 luglio, dalle 19:00 alle 24:00, sul lungomare Caracciolo di Napoli, torna l’evento dedicato ad una delle specialità campane per eccellenza. Non solo prelibatezze della filiera bufalina allieteranno le nove serate ma anche momenti di intrattenimento tra spettacoli e show cooking.

Film gratis al Rione Sanità. Dal 4 all’11 luglio torna la rassegna Benvenuti alla Sanità dedicata al quartiere con proiezioni gratuite, alle ore 21:00, presso la Basilica di Santa Maria della Sanità. Questi i film previsti per il fine settimana: Il bambino nascosto di Roberto Andò (venerdì 7), Dove si ferma il tempo di Vincenzo Pirozzi (sabato 8), Il sistema Sanità di Andrea De Rosa e Mario Pistolese.

Scavi di Pompei aperti di notte. L’appuntamento tipico del periodo estivo si terrà tutti i venerdì sera dal 1 luglio fino al 26 agosto (escluso venerdì 12 agosto) dalle ore 20 alle 23. Il biglietto di ingresso sarà venduto al prezzo pressoché simbolico di 5 euro a persona e consentirà di visitare il sito archeologico più celebre al mondo avvolti dalle suggestioni notturne, accompagnati da un percorso sonoro da Porta Marina al Foro e da proiezioni artistiche presso la Basilica.

Pomigliano Summer Festival. Un alternarsi di concerti, festival teatrali, letterari e cinematografici, cabaret, eventi dedicati alla mobilità sostenibile e al cibo in programma dal 6 luglio al 25 settembre a Pomigliano D’Arco. Venerdì e sabato, 8 e 9 luglio, ci sarà la rassegna cinematografica I film di Claudio con la proiezione dei film In the mood for love e Perfetti sconosciuti.

Carditello Festival. Dal 2 al 30 luglio torna la kermesse musicale dedicata al rilancio della Reggia Borbonica. L’8 luglio ad allietare gli ospiti arriverà la celebre cantautrice Elisa con il suo Back to the future.

Reggia di Caserta aperta di notte. Con Le notti della Meraviglia ritornano le visite serali nello splendido sito borbonico. L’apertura straordinaria riguarda tutti i venerdì del mese. La prima è prevista proprio per domani, 8 luglio.

Ravello Festival. Prende il via domani la 70esima edizione della celebre rassegna che si concluderà il 3 settembre. Per il concerto inaugurale di venerdì 8 luglio alle ore 20, a salire sul palco del Belvedere di Villa Rufolo sarà l’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli diretta, per l’occasione, daJuraj Valčuha. Ssabato 9 luglio (ore 20) sempre sul palco Belvedere di Villa Rufolo e vedrà il debutto a Ravello di uno dei più grandi violinisti viventi, Gidon Kremer insieme alla Slovenian Philharmonic Orchestra diretta dall’esperta bacchetta di Christoph Eschenbach.

Festa del Limone. A Massa Lubrense, sabato e domenica, 9 e 10 luglio, torna Limoni in Festa, l’evento dedicato alla buona cucina e alle tradizioni del territorio.

Chi vuole vivere un’esperienza da brividi può recarsi al Complesso di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli e inoltrarsi nel nuovo percorso museale tra i teschi con un fantasma virtuale. Molti, invece, decideranno di trascorrere almeno una giornata al mare e, a tal proposito, ricordiamo che sono ben 18 le località della Campania ad essere state premiate con la bandiera blu. Vi suggeriamo inoltre anche i migliori luoghi dove fare il bagno a Napoli.