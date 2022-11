Weekend dal 25 al 27 novembre 2022. Tantissimi eventi anche per questo fine settimana che sta per arrivare. Dalle mostre d’arte all’inaugurazione dei primi villaggi e mercatini di Natale. E poi ancora sagre e l’avvio del Natale a Sorrento, la manifestazione che durerà circa tre mesi, da fine novembre a dopo l’Epifania.

Weekend dal 25 al 27 novembre 2022: gli eventi

Nativity Experience. A Napoli dal 26 novembre ci si potrà “immergere” nel presepe con i visori VR. Torna NAtivity, l’esperienza in realtà virtuale che divulga la tradizione artigianale partenopea.

Galleria d’arte identitaria. Nasce ai Quartieri Spagnoli la prima galleria d’arte identitaria permanente a cielo aperto. La Galleria d’Arte Scialapopolo è stata inaugurata ieri sera alle ore 19.30.

Festa del torrone a Benevento. Dal 24 novembre, a Benevento è partito il via BenTorrone 2022, la festa dedicata al torrone e al cioccolato artigianale, tra gli eventi più attesi in Campania, con un programma ricco di spettacoli per grandi e piccini.

Natale al Castello di Lettere. Dal 26 novembre 2022, torna Natale al Castello di Lettere, uno degli eventi natalizi più attesi in Campania giunto alla sesta edizione, organizzato dall’amministrazione comunale e dall’associazione Veritas Onlus.

M’Illumino d’Inverno a Sorrento. Sedicesima edizione del Natale a Sorrento, il programma degli eventi natalizi previsti per Natale 2022 organizzato dall’amministrazione comunale.

Fiera del Baratto e dell’Usato. Il 26 e il 27 novembre, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, si terrà la Fiera del Baratto e dell’Usato, giunta alla sua 50esima edizione.