Notte Bianca, concerti e musei gratis: gli eventi più belli del weekend a Napoli e dintorni

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 5, 6 e 7 luglio 2024 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli e dintorni: gli eventi del 5, 6 e 7 luglio 2024

Musei gratis. Domenica 7 luglio 2024 torna la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese: anche stavolta tante saranno le meraviglie da visitare a Napoli, Caserta e in tutta la Campania.

D10S in the Street. Da venerdì 5 a domenica 7 luglio sul lungomare di Napoli, nei pressi della Rotonda Diaz, arriva D10s in the street, la 3 giorni di eventi gratis dedicata a Diego Armando Maradona, per celebrare i 40 anni dal suo arrivo in città. Si susseguiranno tornei di calcio, interventi e un magnifico spettacolo di fuochi a mare.

Concerti gratis a Napoli. Torna Feste d’Identità e del Territorio, la rassegna promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, nell’ambito del programma Vedi Napoli d’estate e poi torni, con un fitto calendario di eventi, spettacoli e concerti gratis. Il 5 luglio in piazza Sanità si esibirà Rosario Miraggio in concerto mentre il 6 luglio in via Provinciale delle Brecce, a Ponticelli, si terrà lo show di Simone Schettino.

Notte Bianca. Il 6 e 7 luglio 2024 torna la Notte Bianca di Salerno, il consueto appuntamento dedicato allo shopping e al divertimento, con negozi aperti fino a tardi, spettacoli e concerti in diverse piazze della città: tra gli ospiti musicali d’eccezione c’è il cantante partenopeo Gigi Finizio.

Country Beer Fest. Dal 4 al 7 e dal 12 al 14 luglio a Casamarciano/Tufino, in provincia di Napoli, arriva il Country Beer Fest, il primo festival in Campania dedicato alla birra in stile western: un doppio appuntamento all’insegna del gusto e del divertimento da trascorrere all’interno di un’area di 7500 mq situata in via Nazionale delle Puglie.

Festival del Pomodoro. Dal 5 al 7 luglio 2024 torna l’Oro Rosso Summer Festival, la grande festa del pomodoro che si terrà presso lo stadio comunale di Villa Literno (nel Casertano) tra prelibatezze e tanti ospiti d’eccezione come Biagio Izzo e Franco Ricciardi.

Restate con Noi a Boscoreale. Parte la rassegna di eventi gratuiti a Boscoreale, in provincia di Napoli. Si parte il 6 luglio con lo show di Gigione che sarà accompagnato sul palco da Jo Donatello e Menayt per festeggiare i suoi 60 anni di carriera.

This is Wonderland. Fino al 30 aprile 2024 sarà possibile immergersi nel magico mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie allestito alla Mostra d’Oltremare di Napoli con oltre 1500 installazioni scenografiche, spettacoli, attrazioni e un Shisha Bar a tema.

Mostra sulla Passione di Cristo a Napoli. A partire dal 25 maggio, e fino al 31 dicembre 2024, il complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, a Napoli, ospiterà una spettacolare mostra sulla Passione di Cristo, intitolata Il Sacro Telo, la Sindone.

Diego Vive. Fino al 31 luglio 2024, presso gli spazi dell’Ex Base Nato – Parco San Laise, a Bagnoli, sarà visitabile il grande e tecnologico parco tematico dedicato a Diego Armando Maradona.