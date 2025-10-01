Sagra della Castagna di Serino, musei gratis e spettacoli: gli eventi a Napoli e in Campania

Nelle prossime settimane diversi saranno gli eventi in programma a Napoli e in tutta la Campania, dai primi festival autunnali, come la Sagra della Castagna di Serino (dal 10 al 12 ottobre), ad altri spettacoli ed iniziative ad ingresso gratuito.

Weekend a Napoli e in Campania: gli eventi imperdibili

Sagra della Castagna di Serino – Dal 10 al 12 ottobre 2025 torna la Sagra della Castagna di Serino IGP, la più antica e rinomata d’Irpinia, giunta alla sua 48esima edizione, che si svolgerà ancora una volta nell’incantevole borgo storico di Rivottoli, in provincia di Avellino.

Domenica al Museo – Domenica 5 ottobre torna l’appuntamento mensile lanciato dal Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito in tutti i siti museali e parchi archeologici di proprietà statale.

Napoli Overdrive Festival – Dal 10 al 12 ottobre 2025 al Centro Direzionale arriva Napoli Overdrive Festival, un evento gratuito e aperto a tutti che darà spazio a motori, spettacoli e ospiti d’eccezione.

Festa del Cioccolato Artigianale – A Teano, in provincia di Caserta, torna Cioccolateano, la grande festa del cioccolato artigianale che animerà il centro storico con un doppio appuntamento per due weekend consecutivi: il 4 e 5 ottobre e l’11 e 12 ottobre 2025 il regno delle prelibatezze dolciarie accoglierà tutti i golosi con le migliori specialità artigianali. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Festa del Mare – Sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 a Torre del Greco si terrà la Festa del Mare, un evento dedicato ad una delle risorse più importanti della città che vedrà la partecipazione di diversi ospiti d’eccezione. L’ingresso è gratis.

Festa della Castagna del Prete – Il borgo di Ospedaletto d’Alpinolo, ai piedi di Montevergine, si prepara ad accogliere la nona edizione della Festa della Castagna del Prete e del Partenio. L’appuntamento è fissato per sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, quando il centro storico del paese si trasformerà in un palcoscenico di sapori, folklore e convivialità.