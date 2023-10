Secondo le previsioni meteo, per oggi, 21 ottobre 2023, a Castellammare di Stabia (Campania) è prevista pioggia.

Le prime ore della giornata cominceranno con un cielo grigio e nuvoloso, con la possibilità di qualche goccia di pioggia leggera. Nel corso della mattinata, le precipitazioni si intensificheranno e diventeranno più consistenti.

Nel pomeriggio, la pioggia coprirà l’intera città, con temporali sparsi e forti raffiche di vento. Le temperature rimarranno piuttosto basse, con una media di 15-17 gradi Celsius, e il vento potrebbe accentuare la sensazione di fresco.

La sera, la pioggia continuerà a cadere, quindi è consigliabile portare con sé un ombrello o un impermeabile se si deve uscire. Le temperature si manterranno stabili, intorno ai 15 gradi.

Previsioni Meteo Castellammare di Stabia oggi sabato 21 ottobre 2023

In generale, in queste condizioni meteorologiche, è consigliabile evitare di guidare, a meno che non sia strettamente necessario, e prestare attenzione a eventuali allagamenti o strade scivolose.

Per quanto riguarda le previsioni a medio termine, sembra che il maltempo continuerà anche nei prossimi giorni, con pioggia persistente e possibili temporali. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteorologici e prendere le misure necessarie per affrontare la situazione.

In conclusione, per oggi, 21 ottobre 2023, a Castellammare di Stabia è prevista pioggia intensa. Si consiglia di prendere precauzioni e pianificare di conseguenza, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti e le attività all’aperto.

