Arsenal, Chelsea, PSG: intanto Victor si esalta sui social. L’unica verità su Osimhen

L’unica verità su Victor Osimhen è che al 5 agosto 2024 è ancora un giocatore del Calcio Napoli. La telenovela più lunga ed estenuante dell’estate azzurra ha fino ad ora raccontato solo questo. Sui maggiori quotidiani nazionali ed internazionali continuano ad alternarsi squadre, trattative, prezzi, scambi, formule contrattuali. E intanto lui si allena, sorride in maglia azzurra, ed ha anche ripreso a pubblicare sui social.

Dopo la storia condivisa il giorno del compleanno della SSC Napoli, con tanto di cuore enorme in bella mostra dedicato al club, il centravanti ieri si è dedicato alle acrobazie. Il nigeriano ha postato numerosi scatti in cui è intento ad eseguire il gesto atletico più entusiasmante: la sforbiciata.

Sembra essere sereno, Victor, a differenza di quanto riportato nei giorni scorsi. Non ha disputato nessuna delle amichevoli pre-campionato, questo è un dato innegabile. Ma le dichiarazioni della dirigenza partenopea, Manna in primis, sono decisamente cambiate nel corso delle settimane. “Victor è a tutti gli effetti del Calcio Napoli, non sta giocando perché è in ritardo di condizione”.

Nessun riferimento a trattative in atto, nessun malcontento trapelato. L’eventualità che possa andar via c’è, è innegabile. Come lo è la tranquillità di Aurelio De Laurentiis, non disposto a svendere uno dei suoi talenti più splendenti. Se dovesse rimanere, non sarebbe un dramma in termini economici: il Napoli ha il bilancio in ordine, è una società sana e florida, che potrebbe sopportare senza troppi patemi una sua permanenza.

Gli oltre 20mila abbonamenti già venduti hanno fruttato alle casse partenopee già 10 milioni di euro, e il monte ingaggi è più basso rispetto a quello della stagione passata. La strategia è chiara: Romelu Lukaku è l’alternativa designata, pronto a non far rimpiangere il bomber africano. Antonio Conte, intanto, dorme tra due guanciali: lì davanti, in ogni caso, pioveranno gol.