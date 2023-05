De Laurentiis: “Con Spalletti e Giuntoli facciamo i conti a fine stagione”

Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro Folgarida 2023, ha accennato anche ai movimenti in entrata e in uscita tra staff e calciatori.

De Laurentiis sul calciomercato: “I conti si fanno a fine stagione”

“La gatta frettolosa fece i figli ciechi. Nei miei quasi 19 anni abbiamo fatto sempre dei cambi e degli aggiustamenti. Nell’ultima conferenza stampa pre-ritiro dell’anno scorso c’era qualcuno che ‘sfruguliava il pasticciotto’ e mi chiese quali fossero gli obbiettivi dopo aver mandato via quei ‘geni’. Io risposi che avremmo lottato per vincere il campionato. Promessa mantenuta. È chiaro che si può sempre fare di più, ed è anche doveroso”.

“Mi sono sempre divertito nella competitività, sia nel cinema che nel calcio. Noi dovremo pensare al mercato fin dal primo giorno in cui saremo in viaggio verso il nuovo futuro azzurrissimo. Fino a che non finisce un campionato non puoi dare un voto a tutte le componenti. In ogni anno calcistico c’è sempre stato qualcuno che andava e qualcuno che entrava”.

“A ridosso del ritiro ci vedremo e ne parleremo. Io in Trentino vado anche per sciare: a gennaio ho visto ancora il vecchio manifesto, anche ‘sbiaditello’. Non mi sono inquietato, ormai il Napoli è un brand: si può fare anche un manifesto con solo l’azzurro ed il sole che lo illumina”.

