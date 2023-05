Aurelio De Laurentiis: “Napoli in ritiro a Dimaro Folgarida almeno fino al 2026”

Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato nella conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro Folgarida 2023, di aver raggiunto un accordo che legherà gli azzurri al Trentino per altri tre anni oltre quello in corso.

Questo vuol dire che almeno fino all’estate del 2026 i partenopei sosterranno la preparazione precampionato lì dove gli uomini di Spalletti hanno posto le basi per conquistare il terzo, storico Scudetto.

De Laurentiis in conferenza stampa: “Napoli in ritiro a Dimaro Folgarida fino al 2026”

“Voglio annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con le istituzioni di Dimaro Folgarida, oltre il ritiro di quest’anno stiamo firmando un contratto di prolungamento per altri tre anni. Questo vuol dire che il Napoli andrà in ritiro in Trentino almeno fino al 2026″.

LEGGI ANCHE

Alex Meret: “Scudetto merito di tutti. I centomila tifosi di Dimaro saranno un premio”

De Laurentiis: “Vi volevo regalare il nuovo Steccolecco del Napoli, ma si è rotto il frigo”

De Laurentiis: “Durante il Covid è stato difficile anche produrre le maglie da gioco”

De Laurentiis: “Solidarietà all’Emilia Romagna, il Napoli farà di tutto per aiutare”

Valentina De Laurentiis: “A Dimaro store ufficiali e presentazione delle maglie da gioco”

Sindaco Dimaro Folgarida: “Il ritiro si terrà dal 14 al 25 luglio, ci saranno tante novità”