Di seguito le probabili formazioni di tutte le partite in programma nella 10a giornata di andata del campionato di Serie A Tim 2023/2024. L’Inter capolista ospiterà la Roma di José Mourinho a San Siro con l’obiettivo di mantenere la vetta della classifica, mentre Calcio Napoli e Milan si affronteranno in un match dalle mille emozioni allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Probabili formazioni Serie A: 10ª giornata

Gli uomini di Rudi Garcia, campioni d’Italia in carica, dopo un avvio turbolento sembrano aver ritrovato la quadra giusta sia anche in UEFA Champions League: Di Lorenzo e compagni domenica sera avranno l’obiettivo di accorciare nei confronti proprio dei rossoneri e tornare in scia per la prima posizione occupata attualmente dall’altra milanese. Altra sfida interessante sarà quella dell’Olimpico tra Lazio e Fiorentina, con i biancocelesti che dovranno recuperare il terreno perduto nelle prime giornate ed i viola che proveranno a difendere il quarto posto.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-SALERNITANA

Genoa-Salernitana