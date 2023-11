La UEFA Europa League è una delle competizioni calcistiche più seguite al mondo, e gli appassionati non vedono l’ora di seguire le partite dei loro team preferiti. In programma oggi, mercoledì 9 novembre 2023, si svolgerà un interessante match tra l’AEK e il Marsiglia.

Se sei un tifoso di una delle due squadre o semplicemente appassionato di calcio, vorrai sicuramente sapere dove poter seguire questa partita in diretta TV o in streaming. Ecco quindi alcune opzioni per non perderti nemmeno un minuto dell’incontro.

Iniziamo con la televisione. In Italia, i diritti di trasmissione della UEFA Europa League sono divisi tra diversi broadcaster. Uno dei principali canali che trasmette le partite in televisione è Sky Sport. Su Sky Sport saranno trasmesse molte delle partite della competizione, e è probabile che anche AEK-Marsiglia venga trasmessa su uno dei suoi canali dedicati al calcio, come ad esempio Sky Sport Uno.

Se sei abbonato a Sky, potrai quindi seguire la partita comodamente dal tuo televisore. Basta sintonizzarti sul canale giusto in base alle indicazioni date dall’emittente stessa o controllare la guida TV presente sul sito web o sull’app di Sky.

Dove vedere AEK-Marsiglia in tv e streaming gratis

Tuttavia, se non sei abbonato a Sky o semplicemente preferisci guardare la partita in streaming, c’è un’altra opzione molto popolare e conveniente: DAZN. Questa piattaforma streaming si è aggiudicata i diritti di trasmissione di molti eventi sportivi, tra cui la UEFA Europa League.

Se sei abbonato a DAZN, potrai seguire AEK-Marsiglia tramite la loro app o il sito web, sia dal tuo computer, sia dal tuo smartphone o tablet. DAZN offre anche la possibilità di guardare le partite in differita, nel caso tu non possa seguirla in diretta.

Inoltre, se non sei abbonato a DAZN, ma vorresti vedere comunque la partita, potrai usufruire del periodo di prova gratuito offerto dalla piattaforma. Durante questo periodo, potrai seguire tutte le partite della UEFA Europa League, compresa AEK-Marsiglia, senza pagare nulla.

Sia Sky Sport che DAZN offrono una qualità di trasmissione ottimale e una copertura completa di tutti gli eventi sportivi, tra cui la UEFA Europa League. Quindi, qualunque sia la tua scelta, avrai la possibilità di tifare per la tua squadra preferita comodamente da casa tua.

In conclusione, se sei un tifoso di AEK o del Marsiglia e non vuoi perderti la partita di UEFA Europa League in programma oggi, 9 novembre 2023, hai diverse opzioni a tua disposizione per seguirne la diretta TV o lo streaming. Sky Sport e DAZN sono due validi broadcaster che ti permetteranno di goderti l’incontro gratuitamente o con un abbonamento. Non ti resta che prendere il telecomando o il tuo dispositivo preferito e tifare per la tua squadra!