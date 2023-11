La partita tra Slavia Praga e Roma, valida per l’UEFA Europa League, si terrà oggi, il 9 novembre 2023, e promette di essere un incontro avvincente tra due squadre di alto livello. Molti appassionati di calcio non vedono l’ora di seguire questo match pieno di emozioni, ma dove sarà possibile guardarla in TV e in streaming gratuitamente?

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, sarà possibile seguire la partita su Sky Sport. Questo canale offre una copertura completa del calcio e trasmetterà l’incontro in diretta. Gli abbonati a Sky Sport potranno guardare comodamente la partita sul proprio televisore.

Inoltre, per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, c’è la possibilità di utilizzare il servizio di streaming di Sky, chiamato Sky Go. Questa piattaforma offre la possibilità di guardare in diretta tutti i canali Sky, inclusi quelli sportivi, su dispositivi mobili, come smartphone o tablet, oltre che su computer e smart TV.

Dove vedere Slavia Praga-Roma in tv e streaming gratis

Ma non è finita qui. Per gli appassionati di calcio che non sono abbonati a Sky, c’è un’altra opzione per vedere la partita in streaming gratuitamente. Infatti, potranno usufruire del servizio di streaming di DAZN, il servizio di streaming sportivo che offre un’ampia copertura di diverse competizioni, tra cui l’UEFA Europa League. DAZN permette di vedere le partite in diretta su diversi dispositivi, tra cui smartphone, tablet, computer e smart TV.

Per usufruire del servizio di streaming gratuito di DAZN, sarà necessario registrarsi sul loro sito web e scegliere l’opzione di prova gratuita. Questo permetterà di guardare la partita di oggi e molte altre competizioni sportive senza dover pagare alcun costo aggiuntivo. È importante notare che, al termine del periodo di prova gratuito, DAZN diventerà a pagamento, quindi è consigliabile leggere attentamente i termini e le condizioni.

In conclusione, gli appassionati di calcio potranno seguire la partita tra Slavia Praga e Roma su Sky Sport, tramite il servizio di streaming Sky Go, o sfruttando la prova gratuita offerta da DAZN. In questo modo, chiunque potrà godersi l’incontro in diretta comodamente da casa propria, senza dover preoccuparsi di pagamenti aggiuntivi. Buona visione!