L’arbitro di Catania-Turris: tocca a Valerio Vogliacco di Bari

La Turris torna in campo sabato pomeriggio alle ore 14:00 per la difficile trasferta di Catania, dove i padroni di casa cercheranno di dare la svolta alla propria stagione grazie anche all’arrivo del tecnico Cristiano Lucarelli. Dall’altra parte ci sono i corallini che hanno assoluto bisogno di punti e risultati. L’ultima settimana in casa Turris è stata molto turbolenta, tra contestazioni (pacifiche) e confronti tra tifosi, allenatore e calciatori. Una sconfitta per la squadra di Torre del Greco significherebbe scendere nel pieno della zona play-out, al contrario, portare punti a casa potrebbe dare una boccata d’aria alla squadra e soprattutto nella piazza.

L’arbitro di Catania-Turris

La Lega Pro in giornata odierna ha emesso le designazioni arbitrali in vista del prossimo turno di campionato. Per Catania-Turris si è virato sul fischietto di Bari, Valerio Vogliacco. L’arbitro sarà affiancato dai collaboratori Giorgio Ravera di Lodi e Markiyan Voytyuk di Ancona. Quarto uomo Dario Madonia di Palermo. Per il fischietto pugliese sono due le partite per ora arbitrate nel girone C nella sua carriera. Il primo confronto la scorsa stagione nel derby campano tra Juve Stabia e Giugliano chiuso per 2-1. L’altro confronto è di questa stagione, alla terza giornata col derby laziale tra Monterosi e Latina chiuso sul risultato di 2-2, con una rimonta al cardiopalma degli ospiti con il gol del pareggio siglato a tempo scaduto.

Non ci sono precedenti con le due squadre per il fischietto barese, nonostante sia stato molto presente in Serie D specialmente nel girone G nell’anno in cui i corallini di mister Fabiano hanno fatto il salto di categoria nella stagione 19/20. In carriera per l’arbitro si contano oltre 125 partite in carriera, alzando per 507 volte il cartellino giallo, mentre sono 26 i doppi gialli, 11 l’espulsioni (dato da vedere attentamente in casa Turris, contando le ultime partite dove i corallini quasi sempre hanno chiuso la partita in dieci uomini).