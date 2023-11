Turris-Audace Cerignola, al via la prevendita dei biglietti: tribuna a 15 euro

Domenica alle 18:30 la Turris torna in campo contro l’Audace Cerignola, -Iin una sfida da dentro o fuori per i corallini. Un ulteriore passo falso potrebbe infatti far crollare la squadra di Torre del Greco vertiginosamente nel baratro dei play-out. Dall’altra parte invece arriva un Audace Cerignola che dopo un inizio complesso di campionato è riuscito a trovare la quadra, infilando una serie di successi che ha riportato i pugliesi a ridosso della zona altissima di classifica.

Turris-Audace Cerignola al via la prevendita dei biglietti

In mattinata è arrivato il comunicato dei corallini sulle modalità d’acquisto dei tagliandi. Ecco la nota ufficiale: “La S.S. Turris Calcio comunica che, a partire dalle ore 16,30 di oggi, saranno in vendita i biglietti per assistere al match, valido per la quindicesima giornata del campionato Serie C Now 2023/24, Turris-Audace Cerignola”.

Di seguito i prezzi applicati ai punti vendita e botteghino. Per coloro che acquisteranno il tagliando presso i punti vendita autorizzati (Scommettendo – Viale Ungheria 12, Goldbet – Via Nazionale 121 bis, Planetwin 365 – Viale Cristoforo Colombo 37, Planetwin 365 – Via Antonio Luise 24) oppure sul sito www.etes.it, i prezzi sono i seguenti:

Tribuna Coperta: 13 + 2 euro diritti prevendita

Tribuna Scoperta: 13 euro + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Under 18, Donne e Over 65: 8 euro + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Under 12 : 5 euro

Curva Vesuvio: 8 euro + 2 euro diritti prevendita

Ecco invece i prezzi al botteghino:

Tribuna Coperta: 15 euro

Tribuna Scoperta: 15 euro

Ridotto Under 18, Donne e Over 65: 10 euro

Ridotto Under 12: 5 euro

Curva Vesuvio: 10 euro

Mancano ancora invece comunicazioni riguardanti i tifosi ospiti. Si pensa ad un ulteriore porte chiuse per gli ospiti, guardando il precedente di Coppa Italia Serie C dello scorso inizio ottobre, dove fu vietata la vendita dei tagliandi ai tifosi della squadra ospite. Quella partita finì 2-0 per i corallini con la doppietta di D’Auria nella ripresa e portò la Turris al secondo turno della competizione, partita poi persa 3-5 contro la Juve Stabia dopo i tempi supplementari.