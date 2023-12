Turris, anche Miceli pronto a partire: le ultime sul difensore

Si avvicina il mercato di gennaio e in casa Turris continuano i movimenti sotto traccia per arrivare pronti alla prossima sessione. Sulla graticola ci sono molti nomi tra gli “over” come ha anche fatto intendere il presidente Colantonio, che dopo il Latina ha annunciato una sessione di mercato molto intensa tra ingressi ed uscite. Dopo le prime indiscrezioni riguardanti Luca Giannone e Riccardo Maniero (con la diatriba tra entourage e procuratore che hanno affermato cose opposte), anche il nome di Mirko Miceli è spuntato tra quelli dei partenti, e in questa direzione sembra muoversi qualcosa.

Anche Miceli alla porta, le ultime sul difensore

Il difensore centrale ex Virtus Francavilla è arrivato alla Turris lo scorso gennaio diventando subito importante per la risalita corallina verso la salvezza diretta, che nel mese del suo acquisto sembrava molto complessa. A distanza di un anno però le cose sembrano cambiate: nonostante il rinnovo fino al 2025 firmato qualche mese fa, il difensore centrale è uscito dai radar dopo la tremenda prestazione contro la Juve Stabia, chiusa al 44′ con il cartellino rosso per somma d’ammonizioni.

Per Bruno Caneo il centrale non è più intoccabile e le tante panchine sono la dimostrazione. Il calciatore infatti negli ultimi due mesi ha totalizzato solamente 11 minuti, entrando nel finale della sfida contro il Catania. A gennaio dunque con molte probabilità sarà uno dei primi ad abbandonare la nave e seconde le ultime indiscrezioni raccolte, sul calciatore ci sono alcuni club di Serie C che hanno iniziato a prendere informazioni. Naturalmente sono solo chiacchiere preliminari, per capire se l’operazione si potrà fare e quali sono le pretese economiche del calciatore e del suo entourage. In ogni caso il difensore è messo alla porta dalla Turris, che aspetta solo l’offerta migliore per venderlo.