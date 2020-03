Coronavirus: mascherine gratis a tutte le persone in quarantena

Mascherine gratis in Campania. Sono ormai più di mille i casi di positività al coronavirus in Campania. Molte delle persone affette da Covid-19, non presentando sintomi tali da chiedere il ricovero, si trovano in isolamento a casa così come molti altri soggetti che sono entrati in contatto con gli ammalati.

Il Presidente Vincenzo De Luca ha quindi disposto la consegna gratuita di mascherine chirurgiche a tutti i concittadini campani che attualmente sono in isolamento domiciliare sorvegliato, anche a tutela dei loro familiari.

Si tratta di una misura volta a prevenire l’ulteriore diffondersi del contagio. Ricordiamo che sono cinque i comuni campani in isolamento: si tratta di Ariano Irpino e quattro città del Vallo di Diano. Un nuovo focolaio è stato inoltre individuato nell’Agro Nocerino Sarnese, precisamente ad Angri, Pagani e Sant’Egidio Montalbino, comunità che rischiano la messa in quarantena qualora la cittadinanza non osservi in modo rigoroso le misure appositamente studiate.