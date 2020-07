Cilento protagonista su Rai 1, da Baia degli Infreschi ad Ascea: quando andrà in onda

Domani 11 luglio, il Cilento sarà protagonista dello storico programma Linea Blu, in onda su Rai 1 alle ore 14.00.

Le truppe Rai, infatti, mostreranno il viaggio attraverso alcuni dei posti più belli del Cilento tra cui il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con le sue due aree marine protette: Santa Maria di Castellabate e Costa degli Infreschi e della Masseta.

La puntata tratterà diversi temi come il caso della tartaruga Caretta, la quale recentemente, è tornata a depositare le sue uova sulle spiagge di Ascea e delle Grotte di Pertosa Auletta, le quali sono le uniche grotte in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo.

Per Linea Blu, infatti, sarà un’occasione per raccontare e capire lo stato di salute del nostro mare e di questa splendida tartaruga.

Ma non solo natura, il Cilento è anche la terra di gastronomia eccellente e portatore della Dieta mediterranea nel mondo. A proposito di questo, si parlerà delle origini e delle peculiarità di tale dieta.

Ricordiamo inoltre che, proprio il Cilento, si è aggiudicato ben 13 bandiere Blu 2020 per le seguenti località:

Centola-Palinuro

Agropoli

Ascea

Capaccio-Paestum

Sapri

Casal Velino

Castellabate

Ispani

Montecorice

Pisciotta

San Mauro Cilento

Pollica

Vibonati

Tantissime, inoltre, le iniziative per far sì che arrivino flussi sempre più ampi, grazie ai nuovi collegamenti ferroviari Frecciarossa e Frecciargento, i quali faranno sosta ad Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta – Palinuro, Sapri e Capaccio.

La conduttrice Donatella Bianchi racconterà, dunque, come si sta intervenendo per tutelare questo patrimonio naturalistico, splendido ma non sempre valorizzato.

Infatti è notizia recente che, una delle insenature più belle della costa, Baia del Buondormire, è stata interdetta al pubblico, creando un grosso impatto negativo sul turismo.