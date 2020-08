🔴 COVID-19, RIENTRI: I DATI REGISTRATI DALLE ASL IN ATTUAZIONE DELL’ORDINANZA 68 DI IERI I dati dei rientri registrati… Pubblicato da Regione Campania su Giovedì 13 agosto 2020

Ma qualcosa per il momento non sembra funzionare al meglio per quanto riguarda i rientri in Campania. Alcuni lettori ci hanno segnalato problemi a contattare il numero dell’Asl. Inoltre l’ordinanza prevede l’obbligo di isolamento fiduciario di due settimane fino all’esito negativo del tampone. In molti però sono partiti per lavoro e hanno impegni urgenti nei prossimi giorni. Per questo l’Ospedale Cotugno è stato letteralmente preso d’assalto da chi voleva avere il tampone in tempi rapidi. Pochi al momento sembrano i test effettuati sulle segnalazioni: appena 131 su 2341 segnalazioni pari al 6,6%. Ma è solo il primo giorno.