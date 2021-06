PIZZA PER CONTE E MANFREDI

Questa mattina l’ex premierha partecipato a una conferenza stampa per appoggiare la candidatura dia prossimo sindaco di Napoli. Insieme a Conte, era presente tutto il Movimento 5 Stelle partenopeo.

Si parte da una città come Napoli per rilanciare il Movimento che ha trovato nella figura dell’ex rettore della Federico II e Ministro dell’Università e Ricerca, il suo candidato ideale. Una forte coalizione di centrosinistra appoggia infatti Manfredi. Dopo aver presentato il programma, Conte, Manfredi, Di Maio e la Ciarambino hanno fatto una passeggiata per il centro storico della città. Immancabile una tappa alla storica pizzeria da Michele. Nel rispetto delle regole anti covid (la Campania è ancora in zona gialla), il tavolo all’interno è stato apparecchiato solo per quattro persone. Foto di rito con tutto lo staff per Conte e Manfredi che hanno assaporato un’ottima pizza margherita.

Dopo l’ex premier ha fatto una passeggiata alla Pignasecca intrattenendosi anche con i cittadini. Un vero bagno di folla per Conte che è stato accolto calorosamente dai partenopei. Questa mattina infatti in tanti hanno scattato selfie, una signora poi ha chiesto:

“Presidente come mai è così intelligente? Io voglio saperlo”.

Pronta la replica tra i sorrisi di tutti:

“Perché ho un capocchione”.