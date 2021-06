“Ammore”, il nuovo singolo di Andrea Sannino uscito ieri 28 giugno

Si intitola “Ammore” il nuovo singolo di Andrea Sannino, il cantautore conosciuto nel mondo anche come “Mr. Abbracciame”, dal nome del brano che ha totalizzato 47 milioni di visualizzazioni su YouTube, considerato un inno, simbolo di resilienza, durante il lockdown del 2020.

Ammore, il nuovo singolo uscito il 28 giugno

Il singolo “Ammore” è uscito ufficialmente il 28 giugno (la stessa data di lancio di Abbracciame, a sei anni di distanza) e, come si evince dal titolo, Andrea torna così a cantare l’amore facendosi interprete del più nobile dei sentimenti.

Il giovane cantautore è stato ospite il 27 giugno nel programma di Rai Uno Domenica In con Mara Venier dove il nuovo singolo “Ammore” sarà annunciato in anteprima.

“Ammore è una canzone avvolgente, romantica ed elegante – spiega Sannino – il brano è firmato da me insieme ad il pianista e compositore Mauro Spenillo e prodotta con il chitarrista e compositore Pippo Seno, ormai divenuti ‘dream team’ della scena musicale mediterranea. So bene che questa ballad non è molto in linea con le logiche di mercato e quindi non può essere considerato “un pezzo estivo”, ma chi mi conosce lo sa, io non seguo il mercato ma l’anima delle cose e quindi credo che non ci sia un tempo giusto per parlare d’Amore perchè ogni momento è quello giusto per me”

Il video, uscito il 28 giugno alle ore 14 con la regia e soggetto di Luciano Filangeri e sceneggiatura di Luca Delgado, trasferisce, in immagini, il senso di “Ammore”. Il fulcro del video è nella storia ed in particolare modo in questa parte di testo “Tu si ‘o sole fore quanne nun ce sta, Si ‘a forza quanne nun ‘a sai truvà, E nun t’arrienne ma sai perdere, Pecchè sai ca dinte ‘a vita se po’ sempe accummincià” …nella vita si può sempre ricominciare.

Bio e Carriera di Andrea Sannino

Andrea Sannino è un cantante, attore e autore nato a Napoli il 5 luglio 1985.

Appassionato di musica fin da bambino, inizia a scrivere canzoni all’età di 9 anni, mentre a 15 si avvicina al teatro entrando in una compagnia amatoriale di Ercolano e per 5 anni si esibisce come attore e cantante in alcuni musical.

Dal teatro alla musica, dai live al cinema, la carriera di Andrea è a 360° un percorso completo costellato da collaborazioni importanti.

Nel 2006 approda alla televisione, nel programma di Rai 1 Il treno dei desideri dove Sannino ha l’opportunità di duettare con Lucio Dalla. Il suo più grande successo in campo musicale arriva però qualche anno più tardi, quando scrive e lancia il brano Abbracciame, trasformatosi in una sorta di inno per la Napoli della contemporaneità: uscito nel 2015 all’interno dell’album Uànema, pubblicato dalla Zeus Record di Napoli, il brano è stato firmato dallo stesso Sannino con il musicista e compositore Mauro Spenillo e prodotto dal chitarrista e compositore Pippo Seno insieme agli stessi Spenillo e Sannino.

“Uànema” è stato il disco napoletano più venduto nel 2015, con la presenza stabile di ‘Abbracciame’ ai vertici delle classifiche-Spotify, con oltre 9 milioni di stream e 47 milioni di visualizzazioni su you tube (e circa 80 milioni totali del canale ufficiale)

Tra i suoi brani più famosi ‘Na Vita Sana, scritta da Gigi D’Alessio e inclusa nel suo secondo album, Andrè e pubblicato dalla Zeus Records.

Andrea Sannino è stato volto e voce del primo musical scritto e diretto da Alessandro Siani, ‘Stelle a metà’ per Tunnel Produzioni (con Sal Da Vinci) e di musical “C’era una volta Scugnizzi” scritto da Claudio Mattone ed Enrico Vaime.

Nel 2021 viene poi presentato il cd di Andrea Sannino dedicato alle canzoni di Renato Carosone. “Carosone, l’americano di Napoli”, questo il nome del disco tratto dall’omonimo musical del noto critico musicale, scrittore e giornalista: Federico Vacalebre.

Febbraio 2021 _ Voglia nuovo singolo di Andrea Sannino presentazione in anteprima del videoclip presso Domenica In (Rai 1)

Marzo 2020 – Abbracciame (37 Mil di view su YouTube) è nella colonna sonora del nuovo film di Giampaolo Morelli “7 ore per farti innamorareMarzo 2020 – E’il protagonista dello spettacolo teatrale dedicato a Renato Carosone “L’americano di Napoli

Febbraio 2020 – Ospite delle trasmissioni di Gigi Marzullo “Settenote”Applausi” e “Cinematografo”

Dicembre 2019 – Andrea calca i palcoscenici di tutt’Italia con Alessandro Siani nello spettacolo “Felicità tour”

Ottobre 2019 – Andrea interpreta se stesso e canta Abbracciame in tre puntate della Fiction di Rai 3 “Un posto al sole”

Febbraio 2019 – Andrea Sannino è tra i premiati del Los Angeles Italia Film Festival, cantnado alla cerimonia d’apertura nel prestigioso “Chinese Theatre” Teatro degli Oscar.

Giugno 2018 – Esce il terzo album “Andrè” 14 tracce scritte e composte da Andrea Sannino, Mauro Spenillo e Pippo Seno. Prodotto da Zeus Record. Collaborazioni con Gigi D’Alessio, Dario Sansone (Foja), Adriano Pennino, Antonio De Carmine e Antonio Spenillo.

Aprile 2018 – Abbracciame è colonna sonora della puntata di Emigratis, programma Tv condotto da Pio e Amedeo, in prima serata su Italia Uno, dedicata all’autismo, in occasione della giornata mondiale.

E tanto altro…

PREMI:

2021 Disco d’oro per Abbracciame (45 mila copie vendute)

2020 Premio Carosone

2020 Premio Massimo Troisi

2020 Premio Ischia Global film festival

2019 Premio Charlot

2017 Premio San Gennaro

Teatro:

2010/2011 C’era una volta… Scugnizzi (Claudio Mattone)

2012/2013 Quartieri Spagnoli (Gianfranco Gallo)

2014/2015 Stelle a metà (Alessandro Siani)

2019/2020 Felicità Tour (Alessandro Siani)

2020 Carosone, l’americano di Napoli (Federico Vacalebre – Nello Mascia)

Televisione:

2020 /2021 Domenica In (Rai Uno)

2021 Detto Fatto (Rai Due)

2021 Felicissima sera (Canale 5)

Cinema:

“7 ore per farti innamorare di Giampaolo Morelli” (musica Abbracciame)

Discografia:

ALBUM

2010 Senza Accordi (Obra Maestra)

2010 C’era una volta … Scugnizzi (Easy record srl)

2014 Stelle a metà (Buona Luna)

2015 Uànema! (Zeus Record)

2016 Uànema! Deluxe Edition (Zeus Record)

2018 Andrè (Zeus Record)

SINGOLI

2015 Abbracciame (Zeus Record)

2019 Nanà (con Sal Da Vinci e Franco Ricciardi; scritta da Renato Zero)

2020 E’ Gioia (Uànema record)

2021 Voglia (Uànema record)