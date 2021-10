“A Napoli con Gaetano Manfredi un risultato davvero straordinario“, lo ha detto l’ex premier e leader del M5S Giuseppe Conte.

Conte su Manfredi, progetti condivisi

“In questo nuovo corso – prosegue – il Movimento 5 Stelle guarda a nuove sinergie sulla base di programmi condivisi e progetti concreti. Buon lavoro al nuovo sindaco!”

Gaetano Manfredi ha vinto alle elezioni 2021 con oltre il 63% di preferenze ed ha sbaragliato la concorrenza al primo turno diventando il nuovo sindaco di Napoli. Durante il suo primo discorso in conferenza stampa ha dichiarato: “Grazie a Napoli e ai napoletani. Il voto ha premiato la mia candidatura, la coalizione, i candidati nelle liste. E’ un risultato straordinario, il più alto d’Italia che per noi rappresenta una grandissima responsabilità e una grande gioia”. Napoli torna protagonista in Italia e in Europa. Non siamo più quelli che si lamentano, non siamo più quelli della rivoluzione. Napoli ha chiaramente detto vogliamo voltare pagina, noi non siamo solo pizza e mandolino ma siamo città di grande competenza e professionalità”.

“La prima cosa che farò è andare ad aprire il Comune perché ora è chiuso. Farò rispondere al telefono che ora squilla a vuoto”, ha dichiarato.

“E’ la vittoria della concretezza, – ha dichiarato ieri il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – della serietà, del rifiuto di ideologismi, dopo un decennio di nullità amministrativa. E’ la vittoria dell’impegno a una piena collaborazione fra Comune e Regione Campania, nella prospettiva di un forte rilancio di Napoli sul piano del lavoro, dei servizi, della trasformazione urbana“.