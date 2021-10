“Si annuncia un risultato straordinario per Gaetano Manfredi sindaco di Napoli”, lo ha detto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“E’ la vittoria della concretezza, – continua il Governatore – della serietà, del rifiuto di ideologismi, dopo un decennio di nullità amministrativa. E’ la vittoria dell’impegno a una piena collaborazione fra Comune e Regione Campania, nella prospettiva di un forte rilancio di Napoli sul piano del lavoro, dei servizi, della trasformazione urbana“.

Manfredi è il nuovo sindaco di Napoli

Sono queste le dichiarazioni relative al nuovo sindaco di Napoli eletto per queste elezioni 2021. A seguito dei primi exit poll sono state rese note anche le prime proiezioni che vedono ancora una volta in testa il candidato sindaco Gaetano Manfredi. Il segretario provinciale del PD Marco Sarracino, presente al Comitato di Manfredi, ha dichiarato: “Ho lavorato fortemente per l’alleanza con il M5S, non è stato semplice, non lo è stato neanche all’interno del PD, tanto che sono nate candidature alternative a questo tipo di accordo, dopodiché i dati elettorali parlano da soli”.

Gaetano Manfredi era candidato del patto giallorosso (Pd e Movimento 5 Stelle), insieme a Liberi e Uguali ed ha sbaragliato i concorrenti delle elezioni Napoli 2021.

I dati della seconda proiezione, aggiornata alle ore 17.09 (campione del 12%) vedono stabile Manfredi, mentre cresce Maresca a scapito di Bassolino.