Nasce la pizza con i bastoncini di pesce: lo scempio che fa infuriare i napoletani

Da domani 1° aprile esce sul mercato in Germania ufficialmente la Pizza Bastoncini di Pesce. Si tratta di un’edizione limitata che nasce da Dr Oetker dopo una serie insistente di richieste su Twitter da parte degli utenti.

Pizza Bastoncini di pesce, solo sul mercato tedesco

La Pizza Bastoncini di Pesce è prodotta dalla multinazionale tedesca del food presente in Italia con il marchio Cameo. Il nome “Ristorante”, è in italiano per dare alla pizza un marchio italico. E’ realizzata in collaborazione con il marchio Iglo, il nostro Capitan Findus, proprio quello che produce i bastoncini di pesce.

La pizza con i bastoncini sarà disponibile solo sul mercato tedesco. Il celebre piatto napoletano ha sei bastoncini di pesce, salsa di pomodoro, una miscela di mozzarella e formaggio Edam e spinaci.

Nata da un’idea su twitter

Sarebbe nato tutto circa 4 anni fa, con il tweet di un utente, un certo Andreas Stullen, che aveva chiesto alla Dr. Oetker di lanciare, una pizza surgelata con i bastoncini di pesce. Nel 2020, l’azienda ha rilanciato la proposta, ma come pesce d’aprile, ma poi ha deciso di farla diventare realtà data l’alta richiesta da parte dei followers. Al momento in Italia non uscirà, patria della pizza ed in particolar modo a Napoli, dove i cittadini hanno già bocciato l’idea, ma non è escluso che in futuro possa essere importata anche nel nostro Paese.

Dopo la pizza di Cracco, all’ananas e ad altri scempi simili arriva quella con i bastoncini. Colpo di genio o ennesima offesa al piatto napoletano per eccellenza?