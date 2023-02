Sanremo, scaletta della terza serata: ospiti e cantanti in ordine di uscita

Sanremo, scaletta terza serata. Stasera giovedì 9 febbraio andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2023. Conducono Amadeus e Gianni Morandi, affiancati dalla regina della pallavolo Paola Egonu. Ascolteremo tutti e 28 i brani in gara. Ospiti i Måneskin, Peppino Di Capri e Sangiovanni che canta con Gianni Morandi.

Sanremo, scaletta terza serata

La scaletta ufficiale della terza serata del Festival di Sanremo con i 28 cantanti in gara in ordine di uscita (che è anche in ordine alfabetico)

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Ariete – “Mare di guai”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Colla Zio – “Non mi va”

Coma_Cose – “L’addio”

Elodie – “Due”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Gianmaria – “Mostro”

Giorgia – “Parole dette male”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Lazza – “Cenere”

LDA – “Se poi domani”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

Levante – “Vivo”

Madame – “Il bene nel male”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

Marco Mengoni – “Due vite”

Modà – “Lasciami”

Mr. Rain – “Supereroi”

Olly – “Polvere”

Paola & Chiara – “Furore”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

Sethu – “Cause perse”

Shari – “Egoista”

Tananai – “Tango”

Ultimo – “Alba”

Will – “Stupido”

A valutare i cantanti stasera sarà la giuria demoscopica (formata da 300 persone selezionate tra abituali consumatori di musica) e il televoto, con un peso al 50%. Sarà poi fatta una media tra questa votazione e quella precedente della sala stampa e verrà definita una nuova classifica complessiva.

Ospiti d’onore i Maneskin, reduci dalla delusione dei Grammy e Peppino Di Capri: recordman del festival con 15 presenze sul palco. Sul palco anche Sangiovanni che canterà con Morandi il successo senza tempo Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, nella versione 2.0 prodotta da Shablo. Sul Suzuki Stage in piazza Colombo ci sarà Annalisa, sul palco sul mare della Costa Smeralda Guè.