Monologo della Fagnani a Sanremo, imprenditore dona biliardini ai ragazzi del carcere di Nisida

Imprenditore regala biliardini a Napoli. Questa sera di venerdì 10 febbraio è attesa la quarta serata del Festival di Sanremo 2023, dedicata ai duetti e alle cover. Si esibiranno tutti i 28 cantanti Big in gara affiancati da ospiti d’eccezione.

In conferenza stampa stamattina Amadeus, ha annunciato che dopo il racconto di Francesca Fagnani nella seconda serata del Festival, un imprenditore napoletano ha deciso di regalare biliardini ai giovani ragazzi del carcere di Nisida.

“A Fagnani è arrivato un messaggio da parte di un imprenditore napoletano, vicino al Calcio Napoli e Napoli, che vuole regalare dei bigliardini al carcere minorile di Nisida”, ha detto il conduttore di Sanremo Amadeus.

La giornalista, che è stata la co-conduttrice della seconda serata del Festival, ha raccontato la sua esperienza nel carcere minorile di Napoli, a Nisida. L’intervento della Fagnani si è fermato soprattutto sull’assenza di futuro per loro. Ha citato l’articolo 27 della Costituzione: “In Italia la prigione serve solo a punire il colpevole, non serve a rieducare e a reinserire nella società“.

Mare Fuori al Festival di Sanremo: gli attori del cast

Stasera intanto sono attesi i ragazzi della fiction Mare fuori che promuoveranno il lancio della nuova stagione e canteranno, tutti insieme, la celebre sigla ‘O Mar For. In queste ultime ore stanno facendo il giro del web gli scatti social condivisi dai ragazzi, carichi ed emozionati per la loro partecipazione alla prestigiosa rassegna canora.

La serie partenopea continua a registrare numeri da record. I primi episodi della nuova stagione nelle sole prime 24 ore dal lancio hanno raccolto oltre 8 milioni di visualizzazioni. Subito dopo il Festival saranno trasmessi in prima serata sulla Rai.