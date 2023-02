I ragazzi di Mare Fuori pronti per Sanremo: ci sono anche Pino, Cardiotrap e Rosa Ricci

L’attesa è finita per i fan di Mare Fuori: questa sera tra i super ospiti del Festival di Sanremo ci saranno proprio gli attori del cast che promuoveranno il lancio della nuova stagione e canteranno, tutti insieme, la celebre sigla ‘O Mar For. In queste ultime ore stanno facendo il giro del web gli scatti social condivisi dai ragazzi, carichi ed emozionati per la loro partecipazione alla prestigiosa rassegna canora.

Mare Fuori al Festival di Sanremo: gli attori del cast che canteranno la sigla

Confermate le voci che inizialmente circolavano sulla presenza di Carolina Crescentini: la dolce direttrice dell’IPM della fiction sarà insieme agli altri membri del cast sul palco dell’Ariston. E’ stata lei stessa a pubblicare su Instagram una foto che li ritrae tutti insieme.

Tra loro, come già annunciato, non mancheranno Nicolas Maupas (‘O Chiattillo), Massimiliano Caiazzo (Carmine), Maria Esposito (Rosa Ricci), Giacomo Giorgio (Ciro) e Matteo Paolillo (Edoardo Conte nella serie ma anche autore e interprete del brano ‘O Mar For). Valentina Romani (Naditza) si è già fatta notare come protagonista del Primo Festival.

A Sanremo sono arrivati anche Artem Tkachuk (Pino) e Domenico Cuomo (Cardiotrap). Quest’ultimo in un post diffuso sui suoi canali ufficiali, con le foto del suo personaggio, ha scritto: “Non piangere Cardì, stasera ti porto in un bel posto”.

Matteo Paolillo, invece, ha condiviso alcuni video che mostrano lui e i suoi compagni durante il tragitto verso Sanremo. Maria Esposito ha pubblicato uno scatto in cui mostra le sue mani con la frase: “Pronta per Sanremo 2023”.

La serie partenopea continua a registrare numeri da record. I primi episodi della nuova stagione nelle sole prime 24 ore dal lancio hanno raccolto oltre 8 milioni di visualizzazioni. Subito dopo il Festival saranno trasmessi in prima serata sulla Rai.