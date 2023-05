VIDEO/ Napoletani geniali, oggi i funerali della Salernitana: bara in corteo tra balli e canti

Sono diventati virali sul web i video dell’ultima trovata dei partenopei che, a poche ore dalla vittoria dello scudetto, questa mattina a Napoli hanno inscenato il funerale della Salernitana, con tanto di bara e corteo.

Scudetto, a Napoli il funerale della Salernitana

Un modo ironico e divertente per rispondere alla tifoseria avversaria che, la scorsa domenica, aveva interrotto il sogno scudetto, facendo concludere la partita allo stadio Diego Armando Maradona con un pareggio. Le finte esequie, però, sono una divertente replica soprattutto per quella parte di tifoseria che proprio in quell’occasione ha gioito della delusione dei partenopei.

A Salerno, subito dopo il gol di Dia, sono esplosi veri e propri festeggiamenti, non per qualche tipo di traguardo raggiunto dalla squadra ma solo per il piacere di aver inferto un “duro colpo” agli azzurri, anche se per i partenopei il trionfo era del tutto certo, seppur rimandato.

“Non vincerete neanche ad Udine” – qualcuno aveva continuato nei giorni scorsi. E se l’Italia e il mondo intero sta celebrando per il traguardo azzurro, fino a raggiungere Parigi, Barcellona e persino New York, i tifosi salernitani si sono sottratti ai festeggiamenti.

LEGGI ANCHE

Diego Eterno: da Buenos Aires a Barcellona e Napoli, si festeggia lo scudetto nel nome di Maradona

Di qui l’ironia dei partenopei che in mattinata, a Forcella, hanno dato vita ad un corteo funebre. La bara avvolta dalla sciarpa della Salernitana ha sfilato per le strade, seguita da una folla di persone rigorosamente vestite di azzurro, a suon di “e se ne va, la capolista se ne va”, “oje vita, oje vita mia”.

Continua, dunque, in città la grande festa esplosa nella serata di ieri tra fuochi d’artificio, canti, balli e lacrime di gioia. La data del 4 maggio 2023 sarà per sempre incisa nel cuore e nella mente dei partenopei che finalmente possono urlare al mondo intero di essere i campioni d’Italia.